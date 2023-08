Saiba quais são os dez nomes mais comuns de cães e gatos no Brasil, de acordo com pesquisa

Foi divulgado por uma loja especializada em petshop um levantamento que que lista os principais nomes, as raças e os gêneros dos animais domésticos do Brasil. Os dados são coletados a partir da plataforma da organização, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos.

Foto: kayrosambiental.blogspot

Os SRD (Animais Sem Raça Definida), famosos vira-latas, continuam sendo os preferidos entre os brasileiros, tendência que se mantém desde 2016. Na edição deste ano, 40% dos cães são SRD, enquanto entre os gatos essa representatividade é ainda maior, de 98%.

No grupo dos cachorros, o top 3 do PetCenso 2023 se completa com os Shih Tzu, com 12%, e o Yorkshire-Terrier, com 5%. Já no caso dos gatos, há um empate entre os Azul Russo e Gato de Bengala, ambos com 0,2%.

Em relação aos gêneros mais escolhidos, os dados mostram que há uma preferência por machos entre os donos de cães, representando 51,2%, em comparação com os 48,8% de fêmeas. Já com os felinos, acontece o contrário: 46,8% são machos e 53,2% são fêmeas.

Veja quais são os nomes de pets preferidos, de acordo com o PetCenso 2023:

TOP 10 NOMES DE CÃES

1. Mel

2. Luna

3. Nina

4. Thor

5. Amora

6. Luke

7. Mag

8. Maia

9. Teo

10. Lola

TOP 10 NOMES DE GATOS

1. Nina

2. Mia

3. Mel

4. Luna

5. Lua

6. Amora

7. Simba

8. Chico

9. Tom

10. Pandora

Da redação com Tudo EP