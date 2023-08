Petrobras reajusta preço da gasolina em R$ 0,41 a partir de amanhã

Nesta terça-feira, 15 de agosto, a Petrobras divulgou um comunicado anunciando um reajuste nos preços de venda de gasolina e diesel. A medida entrará em vigor a partir de amanhã, resultando em mudanças significativas para os consumidores e distribuidoras.

Foto: REUTERS/Adriano Machado

A gasolina terá um aumento de R$ 0,41 por litro, o que representa um reajuste substancial de 16%. Com essa mudança, o preço por litro do combustível nas bombas será de R$ 2,93. Vale ressaltar que, de acordo com a composição da gasolina comercializada nos postos, que inclui 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, a parte da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,14 a cada litro vendido.

O reajuste acumulado ao longo do ano no preço de venda de gasolina A para as distribuidoras da Petrobras, no entanto, apresenta uma redução de R$ 0,15 por litro.

Quanto ao diesel, o aumento será de R$ 0,78 por litro, representando um incremento de 25,8%. O preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras subirá para R$ 3,80 por litro. Similarmente ao caso da gasolina, considerando a composição do diesel comercializado nos postos, que envolve 88% de diesel A e 12% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço final será, em média, de R$ 3,34 a cada litro vendido.

No acumulado do ano, a variação do preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras apresenta uma redução de R$ 0,69 por litro.

A Petrobras ressalta que outros fatores também influenciam o preço final ao consumidor nos postos, como impostos, a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro da distribuição e revenda.

É importante destacar que a mudança na estratégia comercial da Petrobras, substituindo a política de preços anterior, incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da empresa em sua precificação.

Inicialmente, essa estratégia possibilitou reduções nos preços da gasolina e diesel, bem como a mitigação dos efeitos da volatilidade e dos aumentos abruptos nos preços internacionais, resultando em um período de estabilidade de preços para os clientes.

No entanto, a Petrobras aponta que a consolidação dos preços do petróleo em um novo patamar, combinada com as limitações de otimização operacional da empresa, incluindo importações complementares, torna necessário o ajuste nos preços dos combustíveis. Isso é realizado dentro dos parâmetros da estratégia comercial, visando reequilibrar o mercado e garantir margens adequadas para a Petrobras.

A empresa reforça seu compromisso em evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio para os preços, ao mesmo tempo que busca manter um ambiente competitivo conforme a legislação vigente.

Para promover transparência e esclarecer a formação dos preços médios dos combustíveis ao consumidor, a Petrobras disponibiliza informações detalhadas em seu site, incluindo a parcela da empresa e de outros agentes na composição dos preços.

Fique atento às mudanças nos postos de combustíveis a partir de amanhã e acompanhe as atualizações sobre essa decisão da Petrobras.

Com O Tempo