Receita Federal libera nesta quinta (24) consulta ao 4º lote de restituição do IR

A Receita Federal dará início, às 10h desta quinta-feira, dia 24 de agosto, à consulta do quarto lote de restituições do Imposto de Renda referente ao ano de 2023. Nesse lote, um total de 6,1 milhões de contribuintes, incluindo tanto os prioritários quanto os não prioritários, serão contemplados com um montante global de R$ 7,5 bilhões. O depósito dos valores nas contas bancárias dos beneficiários está agendado para o dia 31 de agosto.

Dentro desse valor total, a quantia de R$ 914,4 milhões será destinada aos contribuintes considerados prioritários. Dentre esses, estão 11.160 idosos com idade superior a 80 anos, 86.427 indivíduos com idades entre 60 e 79 anos, 9.065 pessoas com deficiência física, mental ou doenças graves, além de 30.453 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além desses, haverá também pagamentos destinados a 219.288 contribuintes que, apesar de não terem prioridade legal, foram inseridos na fila prioritária por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição através do sistema Pix. O lote ainda inclui 5,8 mil contribuintes não prioritários que entregaram suas declarações até o dia 29 de maio, apenas alguns dias antes do prazo final de submissão do Imposto de Renda, encerrado em 31 de maio.

Como realizar a consulta à restituição do Imposto de Renda:

Através do site da Receita Federal:

Acesse o site da Receita Federal ( www.gov.br/receitafederal ).

). Clique na opção "Meu Imposto de Renda".

Selecione "Consultar a Restituição".

Insira o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício (que é 2023).

Clique em "Consultar".

Através do aplicativo Meu Imposto de Renda:

No aplicativo, insira a senha do cadastro no Gov.br.

Na seção "Serviços do IRPF", selecione "Consultar Restituição".

Insira o CPF, a data de nascimento e o ano da restituição em questão.

Clique em "Consultar".

Para aqueles que não possuem uma conta Gov.br no aplicativo da Receita Federal, o processo é similar:

Selecione a opção "Consultar Restituição" no aplicativo.

Insira o CPF, a data de nascimento e o ano da restituição em questão.

Clique em "Consultar".

Como verificar o extrato da declaração no eCAC

Para acessar o extrato da declaração no Centro de Atendimento Virtual (eCAC) da Receita Federal, é necessário ter uma conta prata ou ouro no site gov.br. Após o login, na seção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRF)", se a mensagem "Em fila de restituição" estiver presente no quadro Declarações do IRPF, o contribuinte estará na lista de espera para a restituição. Caso haja pendências na declaração, é importante retificá-la para garantir o recebimento.

Métodos de pagamento da Restituição

A restituição é depositada na conta bancária informada durante a entrega da declaração ou por meio da chave Pix. Se por alguma razão o pagamento não for efetuado, o valor ficará disponível no Banco do Brasil por até um ano. Nesse caso, é necessário reagendar o crédito dos valores através do Portal BB ou ligar para a Central de Relacionamento BB.

O próximo lote de restituições está previsto para ser liberado em 29 de setembro, encerrando assim o ciclo de restituições do Imposto de Renda de 2023.

