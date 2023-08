Pfizer pretende registrar no Brasil vacina que protege bebês contra bronquiolite

O Brasil deve aprovar, nas próximas semanas, o uso de uma vacina da Pfizer contra o vírus que provoca a bronquiolite, uma doença que pode levar a quadros graves de insuficiência respiratória. O imunizante será para os idosos e para as gestantes, neste caso com foco na proteção dos bebês. O pedido de registro para aprovação da vacina será encaminhado pela Pfizer Brasil à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Foto: Reprodução/Folha de São Paulo

O processo aqui no país deve ser acelerado após os Estados Unidos aprovarem a mesma vacina para as gestantes, nesta semana. O processo já passou pelo Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória norte-americana. No último mês, o imunizante já havia sido aprovado para aplicação em idosos. Na União Europeia, ele também recebeu aprovação para ambos os públicos.

A vacina Abrysvo, da Pfizer, poderá ser aplicada em idosos a partir de 60 anos; gestantes com 32 a 36 semanas de gravidez; e em bebês até 6 meses de idade, principais grupos de risco para formas graves de infecções.

Na fase de testes no Brasil, a resposta imunológica gerada pela vacina foi capaz de prevenir 82% de formas graves de doenças respiratórias em crianças de até três meses, seguindo com 69% até os seis meses. Já em idosos, o imunizante mostrou alta eficácia contra quadros graves, de 85,7%.

“Essa é a primeira e única imunização disponível para proteger os recém-nascidos imediatamente após o seu nascimento e até os seis meses de idade contra o vírus VSR, que é o principal causador da bronquiolite, infecção que pode resultar em graves desfechos, principalmente, para os bebês menores de 6 meses. Trata-se de um marco bastante significativo, tanto para a comunidade científica, quanto para a saúde pública. A aprovação do FDA é um passo importante para avançarmos nesse sentido. Estamos ansiosos para também disponibilizar essa vacina aos brasileiros”, afirma Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil.

Com O Tempo