Faustão passa por cirurgia de transplante de coração e operação dura quase 3 horas, de acordo com informações do Hospital

O renomado apresentador Fausto Silva, de 73 anos, passou por um transplante de coração hoje, conforme confirmado pelo Hospital Albert Einstein. "O procedimento foi bem-sucedido e Fausto Silva está atualmente na UTI, já que as próximas horas são cruciais para monitorar a adaptação do órgão e prevenir possíveis rejeições", declarou o Hospital Albert Einstein.

Segundo informações do Einstein, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo entrou em contato com o hospital durante a madrugada deste domingo para fornecer o coração destinado ao transplante do apresentador. Após avaliar a compatibilidade do órgão, a cirurgia foi realizada e teve uma duração de cerca de 2 horas e meia.

Luciana, esposa de Faustão, e João Guilherme, filho do apresentador, foram procurados, mas informaram que não fariam declarações neste momento.

Fausto Silva estava internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em tratamento para insuficiência cardíaca. Ele havia passado por diálise e estava recebendo medicação para auxiliar na função de bombeamento do coração.

Devido ao seu quadro de saúde, Fausto tinha prioridade na fila de espera por um transplante.

A reportagem questionou o Hospital Albert Einstein sobre a origem geográfica do doador e se existiam riscos pós-cirúrgicos. O hospital respondeu que, por enquanto, só poderia fornecer as informações divulgadas no boletim médico.

Além disso, o hospital esclareceu que não tinha mais informações a compartilhar quando questionado sobre a informação de que o doador do coração de Faustão era um homem de 35 anos com o mesmo tipo sanguíneo do apresentador.

Duração da cirurgia

Durante uma entrevista à GloboNews, o Dr. Gustavo Fernandes Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), discutiu o tempo necessário para a realização de um transplante de coração.

"O coração tem um período crítico, geralmente entre quatro e seis horas, chamado de período de isquemia fria, que envolve a retirada do órgão do doador e o implante no receptor (colocando o órgão para funcionar adequadamente). Comparativamente, o rim tem um período mais longo, enquanto o fígado ocupa um lugar intermediário entre o coração e o rim, ou seja, cada órgão tem suas particularidades em relação ao tempo."

