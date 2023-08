INSS tem 7 milhões de processos na fila; tempo de espera pelo benefício pode levar cinco meses

De acordo com o Governo Federal, 7 milhões de processos estão na fila para serem analisados pelo INSS. A falta de servidores está afetando a concessão de benefícios e o tempo de espera para a aposentadoria pode levar até cinco meses, a depender do estado.

As informações são do portal UOL. De acordo com dados oficiais, estão sob análise 1,4 milhão de pedidos, sendo que 809 mil estão há mais de 45 dias esperando uma atualização. Mas, a fila "real" dos dados podem estar em 7,1 milhões, já que inclui outras informações a serem processadas, como atualizações de cadastro, revisões, recursos judiciais e apuração de irregularidades.

O tempo máximo para o INSS processar informações são de 90 dias, definido por meio de acordo judicial. Em 2020, o INSS se comprometeu a reduzir o tempo para análise e concessão de benefícios. Os intervalos vão de 30 dias para salário-maternidade a 90 dias para aposentadorias e BPC (Benefício de Prestação Continuada). Mas o prazo máximo, que deveria ser exceção, se tornou só promessa: em 17 estados, o tempo de espera foi igual ou superior a 90 dias em junho. Em Minas Gerais, a média de espera é de 71 dias.

Falta de servidores

A demora tem um responsável: a falta de servidores. De acordo com a matéria, o INSS perdeu ao menos 20 mil servidores em dez anos; os peritos médicos reduziram para menos de 3 mil em todo o país. O Ministério da Previdência Social relatou que novos servidores estão sendo convocados, mas, que demanda de novas aposentadorias de quadros ativos da pasta disparou em cinco anos.

Além da convocação de novos servidores, o INSS implantou novas tecnologias para reduzir a espera dos atendimentos, como o fim da perícia para auxílio-doença através da análise de dados por inteligência artificial e bônus para servidores que acumulavam tarefas para diminuir a fila de espera.

