Maxmilhas admite situação delicada e parcela pagamentos; confira

A Maxmilhas se fundiu à 123milhas em janeiro deste ano e, agora, sente os efeitos da crise da empresa parceira. Nas redes sociais, clientes da Maxmilhas compartilham um email enviado pela empresa com o aviso de que ela passa por uma “situação delicada” e que parcelará o pagamento das milhas vendidas por eles.

Maxmilhas parcelará pagamento a clientes em três vezes — Foto: Myburgh Roux/Pexels/Reprodução

“Fomos surpreendidos pelas decisões isoladas da 123milhas, assim como todo o mercado. Mesmo tendo operações independentes, estamos lidando com uma restrição de acesso a capital de giro. É uma situação delicada, que está além do controle dos nossos 460 funcionários, que se empenham dia a dia para possibilitar suas vendas e as viagens de pessoas de todo o Brasil”, diz parte da mensagem.

O pagamento da Maxmilhas será parcelado em três vezes, com acréscimo de 1% de juros ao mês. A reportagem a questionou se todos os clientes são afetados e elas não respondeu, disse apenas que conversou com "parceiros, fornecedores e ofertantes de milhas para acertar uma renegociação de alguns pagamentos com o objetivo de alcançar o equilíbrio operacional da empresa".

A Hotmilhas, empresa da 123 que também comercializa milhas, suspendeu as compras por tempo indeterminado. Nesta terça-feira (29/08), obrigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os irmãos donos da 123milhas comparecerão à CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados. Na segunda, eles realizaram uma demissão em massa dos funcionários da empresa.

Com O Tempo