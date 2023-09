Receita paga 4º lote de restituição do IR 2023 nesta quinta a 6,1 milhões; confira aqui

Nesta quinta-feira (31), 6.118.310 contribuintes vão receber o pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O crédito bancário tem valor total de RS 7,5 bilhões — o mesmo patamar pago nos três primeiros lotes.

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

A maioria dos contribuintes que vão receber valores neste lote, cerca de 5,7 milhões, não fazem parte de nenhum grupo prioritário, dando sequência ao volume iniciado no terceiro lote.

Outros 219 mil contribuintes que não possuem prioridade legal receberão o valor com prioridade por terem enviado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição pelo Pix.

Confira a ordem:

- 11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos;

- 86.427 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

- 9.065 contribuintes com deficiência física/mental ou moléstia grave;

- 30.453 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e

- 219.288 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

“Basicamente todos os contribuintes com prioridade já foram contemplados. Porém, pode haver alguns que estavam em malha ou entregaram/retificaram a declaração após os lotes. Os contribuintes com prioridades, que não caíram em malha e entregaram a declaração até de 10 de julho, já tiveram suas restituições pagas nos três primeiros lotes”, afirma, por nota, a Receita Federal.

Como receber o valor da restituição?

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix CPF. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores, em seu nome, pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deve requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos – Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Como saber se receberei os valores?

A consulta já pode ser feita. Para realizá-la o contribuinte deve acessar o site da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Se a informação que aparecer for “em fila de restituição”, significa que o contribuinte está no aguardo dos recursos, que são disponibilizados mensalmente para pagamento dos lotes de restituição. Para aqueles que se depararem com esta mensagem na hora de fazer a consulta, é provável que ainda não receberão o dinheiro.

Por outro lado, quando aparecer uma mensagem relacionada com “enviado crédito para o banco” significa que o contribuinte foi contemplado.

Em teste, a reportagem confirmou que o contribuinte que será contemplado no quarto lote de restituição, nesta quinta-feira, vai encontrar a informação de forma objetiva, indicando que o dinheiro estará disponível no dia 31 de agosto — além da informação mencionada acima.

