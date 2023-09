Uber divulga carros que não serão mais aceitos pela plataforma em 2024; veja quais

A Uber, aplicativo de transporte de passageiros, acaba de anunciar uma atualização na lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Black. Com isto, os motoristas dessas duas classes não poderão mais trabalhar com exatos 44 modelos diferentes (veja abaixo) a partir de janeiro de 2024 em todo o Brasil.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a marca, os veículos foram determinados com base no espaço interno, no tamanho do porta-malas (de pelo menos 300 litros), nas cores disponíveis e em outros critérios apontados por passageiros como importantes em uma pesquisa.

Para justificar as mudanças, a plataforma informa que "a indústria automotiva está em constante evolução, por isso a Uber está constantemente atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas categorias atrativas e proporcionar para motoristas parceiros e usuários a melhor experiência na plataforma".

Vale lembrar que a categoria Comfort foi criada com o intuito de oferecer carros mais novos e com espaços internos maiores. Já a Black foi feita para quem prefere andar em veículos de luxo. As viagens mais baratas da Uber são feitas pela classe X.

Veja os carros que não serão aceitos na categoria Uber Comfort:

Caoa Chery Tiggo 7 Pro



Caoa Chery Tiggo 8 Pro



Chevrolet Blazer



Chevrolet Cobalt



Chevrolet Joy Plus (aceito apenas no RJ)



Citroën C4 Pallas



Citroën C5



Fiat Bravo



Fiat Doblo



Fiat Grand Siena



Fiat Idea



Fiat Linea



Fiat Siena



Fiat Siena Attractive



Ford Edge



Ford Fiesta Sedan



Ford Focus



Ford Ka Sedan



Ford Territory



Geely EC7



Honda CR-V



Honda Fit



JAC Motors J5



JAC Motors J6



JAC Motors iEV20



Land Rover Freelander



Lexus ES



Lifan 530



Porsche Cayman



Volkswagen Voyage

Todos os carros da categoria Comfort precisam ter ar-condicionado, quatro portas e no mínimo cinco lugares. Além disso, a exigência é que os modelos tenham sido fabricados a partir de 2013. Para conferir a lista com todos os automóveis autorizados, clique aqui.

Por outro lado, os motoristas também devem cumprir com requisitos para serem elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Comfort. O primeiro critério é ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias.

A outra exigência é que os condutores tenham média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,80 em cidades como Sete Lagoas.

Veja os carros que não serão aceitos na categoria Uber Black:

Audi RS7

Caoa Chery Tiggo 3x

Citroën C4L

Citroën C5

Ford Edge

Ford Focus

Ford Territory

Honda CR-V

JAC Motors T6

Land Rover Freelander

Lifan X60

Mitsubishi Pajero TR4

Peugeot 2008

Peugeot 408

Peugeot 508

Renault Fluence

Toyota Corolla Fielder

Toyota Hilux

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Vitara

Na categoria Uber Black, os carros precisam ser fabricados a partir de 2015. Além disso, a plataforma também exige ar-condicionado, quatro portas, no mínimo cinco lugares e cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco. Para conferir a lista com todos os automóveis autorizados, clique aqui.

Para ser motorista da categoria, os critérios são ter mais de 100 viagens na plataforma e ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85.

A Uber não anunciou quais modelos não são permitidos na categoria mais econômica da plataforma. No entanto, os veículos precisam ter no máximo 10 anos de fabricação, quatro portas, cinco lugares e ar-condicionado.

Com Autoesporte