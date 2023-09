Kayky Brito: vídeo registra o exato momento do acidente com ator

Uma câmera de segurança nas proximidades do número 4.700 da Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, gravou as imagens que posteriormente foram compartilhadas nas redes sociais e publicadas pelo site G1.

Foto: Reprodução Internet

O registro mostra que o relógio da câmera marcava 0h50 quando o ator, depois de retornar ao seu veículo para buscar algo, foi surpreendido por uma colisão violenta. Após o acidente, Kayky Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e diagnosticado com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. Ele foi então encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Veja vídeo:

Ator Kayky Brito sofreu acidente no Rio de Janeiro, veja vídeo pic.twitter.com/PrT6C7uudn — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 3, 2023

Posteriormente, o ator passou por uma série de exames e recebeu os cuidados necessários para sua estabilização. No final da tarde do mesmo sábado, Kayky Brito foi transferido para o Hospital Copa D'or, que está situado em Copacabana, também na Zona Sul do Rio.

O estado de saúde do ator é considerado gravíssimo, mas estável.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com EM