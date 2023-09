ALERTA! Veja cinco coisas que você deve evitar fazer no micro-ondas

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais comuns em nossas cozinhas, oferecendo praticidade e rapidez no dia a dia. No entanto, mesmo com toda a conveniência que ele proporciona, muitas pessoas cometem erros ao utilizá-lo, prejudicando a qualidade dos alimentos e, em algumas situações, até mesmo a segurança. É possível que você já tenha cometido alguns desses equívocos ao usar o aparelho em sua casa.

Foto: Reprodução Internet/Pronatec

Erros frequentes ao usar o micro-ondas

Apresentaremos os cinco erros mais comuns e como evitá-los para assegurar um uso correto e seguro:

O primeiro erro consiste em não cobrir os alimentos ao aquecê-los no micro-ondas. Essa prática não apenas resulta em respingos e sujeira dentro do aparelho, mas também faz com que os alimentos fiquem ressecados. A umidade dos alimentos se evapora quando não estão devidamente cobertos. A solução é simples: sempre cubra os alimentos com uma tampa, papel-toalha úmido ou um prato próprio para micro-ondas. Isso ajuda a manter a umidade e evita sujeira no interior do aparelho.

Outro erro comum é utilizar recipientes inadequados. Utensílios metálicos podem gerar faíscas e danificar o micro-ondas, enquanto certos tipos de plástico liberam substâncias tóxicas quando aquecidos. É crucial usar recipientes de vidro, cerâmica ou plástico apropriados para micro-ondas.

Aquecer líquidos sem precauções também é um erro perigoso. Sem os devidos cuidados, o líquido pode entrar em ebulição de maneira abrupta ao ser perturbado. A solução é simplesmente colocar uma colher de metal ou um palito de madeira no recipiente ao aquecer líquidos, permitindo que as bolhas de vapor sejam liberadas e evitando o superaquecimento.

Aquecer alimentos com cascas e peles, como batatas e ovos, no micro-ondas também pode ser arriscado. O calor pode criar pressão interna e fazer com que esses alimentos explodam. Fazer pequenos furos na casca antes de aquecer é a solução simples e segura para evitar esse problema.

Respeite o tempo de descanso do aparelho

A quinta dica é uma das mais frequentemente ignoradas, que é o tempo de descanso do micro-ondas. Retirar os alimentos e consumi-los imediatamente não permite que o calor se distribua de maneira uniforme, resultando em queimaduras. Sempre deixe os alimentos descansarem por alguns minutos antes de consumi-los, permitindo que o calor se espalhe de maneira homogênea.

Ao cozinhar alimentos no micro-ondas, economizamos tempo e energia no preparo, sendo ideal para pratos que vão desde sopas e macarrão até o cozimento de legumes no vapor. Sua praticidade e eficiência nos permitem desfrutar de refeições deliciosas mesmo em dias corridos.

Agora que você está ciente dos erros comuns ao usar o micro-ondas, é hora de implementar essas soluções. Garanta que seus alimentos sejam aquecidos de forma adequada, preservando o sabor e a qualidade. Lembre-se de que o uso correto e seguro do micro-ondas é essencial para aproveitar ao máximo todas as vantagens desse eletrodoméstico tão presente em nossas cozinhas.

Com um pouco de criatividade e conhecimento das técnicas corretas, podemos explorar todo o potencial do micro-ondas para simplificar nossas rotinas e economizar recursos preciosos.

Da Redação com Pronatec