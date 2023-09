Imagens de uma vaca sobre o telhado de uma casa no município de Estrela chamaram a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (7/9). O animal estava no segundo andar de uma casa. Perto do local ocorreu uma enchente do Rio Taquari — em decorrência da passagem do ciclone no Rio Grande do Sul.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Segundo informações da Agência Estado, uma força-tarefa foi organizada para retirar o animal do teto, com a contratação de um guindaste, porém o equipamento não chegou a ser utilizado. A vaca caiu dentro da casa, mas não se feriu gravemente.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o animal andando sobre o telhado de uma residência.

Após ciclone vaca vai parar em cima de telhado no RS pic.twitter.com/iTJ7saAsJD — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 8, 2023

O proprietário da vaca, Pedro Nelio Bauer, relatou à Prefeitura de Estrela que havia deixado dois animais amarrados em um campo de futebol. O terreno ficava a cerca de três quilômetros de distância da casa em que ocorreu o resgate.

Um dos animais foi encontrado morto, enquanto o outro foi identificado sobre a residência. A principal hipótese é que a vaca resgatada tenha nadado até o telhado da casa em meio à cheia do rio.

Estrela é um dos municípios mais afetados pelo extremo climático, com duas mortes confirmadas e milhares de moradores afetados. O Rio Taquari chegou a quase 30 metros em uma cheia recorde.

Da Redação com Agência Estado