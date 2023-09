Aposta única de Santa Luzia (MG) ganha sozinha prêmio de R$ 84,7 milhões na Mega-Sena; confira os números sorteados

Nesse sábado (9), em São Paulo, foi divulgado o resultado da Mega-Sena 2630, que teve um prêmio total de R$ 84.729.015,04 milhões. A grande notícia é que uma aposta feita em Santa Luzia (MG) acertou todas as dezenas sorteadas e faturou o prêmio milionário.

O vencedor optou por uma aposta simples, que custou apenas R$ 5,00, realizada na Lotérica Rota da Sorte, localizada na cidade mineira de pouco mais de 220 mil habitantes. Esse prêmio se destacou como o terceiro maior pago pela Mega-Sena em 2023.

Confira os números sorteados no concurso: 14 - 18 - 22 - 26 - 31 - 38

Foto: Reprodução Internet

Além disso, outras 250 apostas tiveram um desempenho impressionante e acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Cada uma dessas apostas receberá o prêmio de R$ 24.675,33. Os sortudos que acertaram quatro dezenas, um total de 9.565 apostadores, ganharão R$ 921,34 cada.

Se você deseja participar da Mega-Sena, saiba que as apostas podem ser realizadas até às 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio, tanto em casas lotéricas como pela internet, utilizando este link ou o aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas iOS e Android.

Para jogar, você precisa preencher um volante com seis dezenas escolhidas, e o custo da aposta é de R$ 5,00. O sorteio das dezenas acontece às 20h. Lembre-se de que a probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

Se desejar aumentar suas chances de ganhar, você pode participar de um bolão oficial da Caixa. Basta preencher o campo designado para bolões no volante. Os bolões da Mega-Sena têm um preço mínimo de R$ 15,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível formar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com um limite de até 10 apostas por bolão, todas contendo a mesma quantidade de números.

Além disso, você também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. No entanto, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota nesse caso.

Outra opção é jogar pelo site Loterias Online da Caixa, onde você pode escolher entre seis opções de combos de jogos. Você pode optar por visualizar os números selecionados ou permitir que o sistema faça uma seleção aleatória usando a opção "Surpresinha".

Da Redação com Valorinveste