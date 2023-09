FAZENDEIRO DO AMOR: Foragido que enganava mulheres é preso; golpes chegam a R$ 2 milhões

Teodoro Cardoso, conhecido como o "Fazendeiro do Amor", foi detido pela Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na última segunda-feira, dia 11. Ele usava uma falsa identidade de empresário do agronegócio para conquistar mulheres e cometer fraudes.

As vítimas de Teodoro se espalhavam por todo o país, e os prejuízos causados por seus golpes totalizaram cerca de R$ 2 milhões. Não é a primeira vez que ele é preso por esse tipo de crime, já tendo sido detido em Rondônia anteriormente.

Foto: Divulgação Polícia Civil Rondônia

Até recentemente, o "Fazendeiro do Amor" estava morando com uma mulher, possivelmente sua próxima vítima. Sua prisão foi desencadeada quando pessoas próximas a essa mulher notaram atividades financeiras suspeitas e decidiram reportar o caso às autoridades de segurança.

Teodoro Cardoso agora está sob custódia na delegacia de São José dos Pinhais, e as autoridades estão avaliando se ele será mantido no Paraná ou transferido para Mato Grosso do Sul, onde existe um mandado de prisão contra ele.

Em junho do ano passado, Teodoro já havia sido detido em Rondônia por apresentar documentos falsos. Na ocasião, ele chegou a oferecer suborno de R$ 50 mil aos policiais para ser liberado. Após sair da prisão, onde estava cumprindo pena em regime semiaberto, Teodoro deveria se apresentar em Campo Grande, mas cortou a tornozeleira eletrônica e não o fez, resultando na emissão de um novo mandado de prisão pela Justiça de Campo Grande, em agosto deste ano. Segundo informações da Rádio Banda B, Teodoro possui mais de 80 registros por estelionato.

As vítimas acreditavam nas falsas promessas do "Fazendeiro do Amor" e transferiam propriedades para seu nome ou as vendiam a terceiros, entregando o dinheiro a ele. O montante de suas fraudes ultrapassou os R$ 2 milhões, e em um dos casos, uma mulher perdeu sua única residência de acordo com o inquérito policial.

Foto: Reprodução Redes Sociais

da redação