Homem é preso ao tentar se passar por Chay Suede em agência bancária

Em um incidente peculiar ocorrido nesta terça-feira (12/9) em Salvador, Bahia, um homem foi preso depois de tentar se passar pelo renomado ator Chay Suede em uma agência bancária. De acordo com as autoridades policiais, o suspeito utilizou informações pessoais do artista para obter um limite de crédito considerável, quase R$ 200 mil no cartão de crédito e R$ 25 mil de crédito especial. No entanto, sua tentativa de impersonação foi desvendada devido a um erro notável: ele não soube soletrar corretamente o nome famoso de Chay Suede, que é Roobertchay Domingues da Rocha Filho.

Foto: Reprodução/ Internet

Conforme relatos da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o incidente foi descoberto quando o suspeito, identificado como Alealdo Saraiva Silva, compareceu à agência bancária para solicitar o desbloqueio do acesso ao aplicativo do Banco Regional de Brasília (BRB) em nome do ator. Os funcionários da agência rapidamente se tornaram suspeitos da ação, pois notaram as discrepâncias.

"Ao abrir a conta através do aplicativo utilizando os dados do ator, incluindo uma selfie com a foto dele, o indivíduo obteve um limite significativamente alto. Ele acessou o cheque especial com R$ 25 mil e recebeu quase R$ 200 mil em crédito", relatou a delegada Marita Souza, encarregada da investigação.

Segundo a SSP-BA, logo após conseguir esses valores substanciais de crédito especial e cartão de crédito, o suspeito realizou uma transferência PIX de aproximadamente R$ 1 mil para outra conta, mas teve sua conta bloqueada pela instituição financeira em seguida.

Após a prisão em flagrante, o homem foi conduzido por agentes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar e autuado por estelionato e falsidade ideológica. Ele será submetido a uma audiência de custódia nos próximos dias.

A delegada Marita Souza informou que o suspeito não possui antecedentes criminais registrados, mas as investigações sugerem que ele pode ter praticado esse tipo de delito em outras ocasiões.

Da redação

*Com informações do G1.