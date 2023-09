Primeiro réu dos atos golpistas de 8/01 é condenado a 17 anos de prisão

Nesta quarta-feira (13), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu um voto histórico ao condenar o primeiro réu envolvido nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro a uma pena de 17 anos de prisão em regime fechado. O réu em questão é Aécio Lúcio Costa Pereira, residente em Diadema (SP), que foi detido pela Polícia Legislativa dentro do plenário do Senado. Sua participação nos distúrbios ficou registrada em um vídeo que ele publicou nas redes sociais durante a invasão do Congresso Nacional, e desde então ele permanece sob custódia.

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Além da sentença de prisão, a decisão também estabeleceu que o acusado terá de arcar solidariamente, junto com outros envolvidos, com o pagamento de R$ 30 milhões para compensar os prejuízos causados pelos atos de vandalismo. É importante destacar que cabe recurso contra essa decisão.

Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Aécio Lúcio Costa Pereira desempenhou um papel ativo na depredação do Congresso Nacional, vandalizando vidraças, portas de vidro, obras de arte, equipamentos de segurança, e até usando substâncias inflamáveis para incendiar o tapete do Salão Verde da Câmara dos Deputados.

O voto proferido por Moraes, que também é o relator do caso, sustentou que o acusado cometeu diversos crimes, incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano ao patrimônio público mediante o uso de substância inflamável.

Durante a apresentação de seu voto, Moraes salientou que Aécio foi detido em flagrante e teve uma participação ativa nos eventos, incluindo uma doação de R$ 380 para o "grupo patriotas," composto por indivíduos que defendiam uma intervenção militar. Durante a sessão, o STF exibiu vídeos que documentaram a invasão dos edifícios do tribunal, do Congresso e do Palácio do Planalto.

“Claramente demonstrado que não há nenhum domingo no parque, nenhum passeio. Atos criminosos, atentatórios à democracia, ao Estado democrático de Direito, por uma turba de golpistas que pretendiam uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2022”, afirmou

Moraes também defendeu a aplicação do conceito de crimes multitudinários para punir os envolvidos na depredação. Esse enfoque implica que não é necessário individualizar completamente as acusações contra os envolvidos, uma vez que os crimes foram cometidos por um grande número de pessoas.

“Não estavam com armamento pesado, não estavam com fuzis. Estavam numericamente agigantados, violentos, e a ideia era que, com a tomada dos três prédios que representam os poderes da República, houvesse a necessidade da decretação de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) pelas Forças Armadas”, afirmou.

Após o voto de Moraes, a sessão foi suspensa para um intervalo e posteriormente retomada para a tomada dos votos dos demais ministros.

Durante o julgamento, a defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira contestou as acusações, alegando que o julgamento no Supremo Tribunal é politicamente motivado.

Da redação com Agência Brasil