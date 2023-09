Professora joga água em aluno para acordá-lo em sala de aula e vídeo viraliza aluno acorda 4h todos os dias para ir à aula

Uma professora foi flagrada jogando água na cabeça de um aluno para acordá-lo durante uma aula em uma escola particular de Guaraí (TO). O vídeo do momento foi gravado na quinta-feira (14) e repercutiu nas redes sociais.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

As imagens mostram uma sala de aula com vários alunos sentados e um adolescente dormindo no chão, próximo a uma parede. O jovem levantou assustado e os colegas começaram a rir. Veja vídeo:

Professora acorda aluno que estava dormindo em sala de aula jogando água em sua cabeça e vídeo viraliza pic.twitter.com/fKz2u3zuDO — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 16, 2023

A professora falou: “Vai para casa, não tem vergonha não?”. O estudante informou a reportagem que acorda todos os dias por volta de 4h da madrugada para ir à escola.

Ela afirmou que mora longe da escola e deitou por alguns minutos durante a troca de aulas. “Antes de começar a aula, deitei no chão para descansar e acabei dormindo. Houve a troca de professores e ela entrou na sala. Com certeza me viu lá e ao invés de me acordar, conversar ou até tirar da sala, pegou a garrafinha de uma colega e começou a despejar água em mim”, disse.

A mãe do aluno contou que foi à escola nesta sexta-feira (15) para conversar com a direção e pediu para que a professora seja responsabilizada.

“Disseram que os dois estavam errados. Mas ela estava mais, porque não é atitude de um aluno. Não era o motivo de ter feito isso. Poderia ligar para a família ou mandar para a diretoria”, disse.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com G1