A Mega-Sena acumulou e prêmio para este sábado pode atingir o valor de R$ 9 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da faixa principal no sorteio do concurso 2.632 da Mega-Sena, que ocorreu na noite de quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. Os números sorteados foram os seguintes: 05 – 10 – 27 – 38 – 56 – 57.

Foto: Reprodução Internet

O prêmio acumulado para o próximo concurso, o de número 2.633, está estimado em R$ 9 milhões. O sorteio será realizado no sábado (16), às 20h (horário de Brasília), também na cidade de São Paulo.

A quina teve 48 apostas vencedoras, com cada uma delas recebendo um prêmio de R$ 33.801,98. A quadra registrou 2.911 bilhetes premiados, e cada ganhador dessa categoria receberá um prêmio de R$ 796,23.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, quanto pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com EBC