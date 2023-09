VÍDEO: Avião com turistas cai no Amazonas e deixa 14 mortos; cinco das vítimas eram de mineiros

O acidente aconteceu no sábado, dia 16 de setembro, e, de acordo com a Defesa Civil do estado, entre as vítimas estavam 12 passageiros que estavam na região para a prática de pesca esportiva, além do piloto e do copiloto da aeronave. Cinco dos passageiros eram de Minas Gerais, são eles: Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Heudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia e Hamilton Alves Reis. Eles, que são de Uberlândia, no Triângulo, iriam praticar pesca esportiva no local ao lado de mais oito pessoas, sendo uma delas, o proprietário de uma pousada em Goiás. Além deles, o piloto e copiloto também morreram.

Foto: Reprodução Internet

Todos os passageiros eram brasileiros e partiram de Manaus com destino a Barcelos para pescar no Rio Negro. Segundo o coronel Vinicius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas, os corpos das vítimas foram levados para o auditório de uma escola no município, já que o local não possui uma câmara fria ou um Instituto Médico Legal (IML).

"A expectativa é que amanhã (domingo) saia de Manaus uma aeronave das Forças Aéreas com quatro integrantes da Polícia Científica e um delegado, que será encarregado de investigar as circunstâncias deste acidente. Amanhã mesmo os corpos devem ser levados para Manaus e, então, imediatamente, possamos começar os preparativos para a liberação dos corpos às famílias", informou Almeida.

Ainda não é possível determinar as causas do acidente. Para descobrir o que levou à queda do avião, peritos da Aeronáutica irão investigar as circunstâncias do local, da aeronave e das condições climáticas que podem ter contribuído para a tragédia. Entretanto, informações preliminares sugerem que o mau tempo, a pista de pouso enlameada e seu curto comprimento podem ter sido fatores que contribuíram para o acidente.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), um relatório com as possíveis causas será divulgado em breve, após os peritos avaliarem "todos os aspectos" relacionados ao acidente, incluindo o funcionamento da aeronave, as condições de vento no local e o comprimento da pista.

"As informações indicam que a aeronave pousou, mas não teve pista suficiente para uma aterrissagem segura, conforme relatos que chegaram até nós. As vítimas eram turistas brasileiros que estavam indo para Barcelos praticar pesca esportiva. Duas outras aeronaves abortaram a aterrissagem antes do acidente", afirmou o secretário de Segurança Pública.

O avião envolvido no acidente era um EMB-110 Bandeirante, com capacidade para até 18 passageiros, operado pela Manaus Aerotáxi. Nas redes sociais, a empresa de táxi aéreo destacou que a "segurança dos passageiros e da tripulação é sempre a prioridade" e que a aeronave e a equipe envolvidas no incidente estavam em conformidade com todas as regulamentações de aviação civil necessárias para a aeronavegabilidade. A empresa também se comprometeu a esclarecer todos os detalhes relacionados ao acidente por meio de uma nota oficial.

Vítimas fazem vídeo antes de embarcar no avião, veja aqui:

Pescadores fazem vídeos ao embarcarem em avião que acidentou e deixou 14 mortos no Amazonas; cinco deles eram mineiros pic.twitter.com/Uv8dOkJEyc

Da Redação com Correio Braziliense