Veja mudança anunciadas pelo Banco Central sobre o PIX

O Banco Central anunciou quatro mudanças altamente impactantes para o sistema PIX, que é uma ferramenta de pagamentos instantâneos criada em 2020. Essas mudanças visam aprimorar ainda mais esse recurso revolucionário.

PIX Automático: Uma das novidades é o PIX Automático, que permitirá pagamentos automáticos usando o PIX. Isso será especialmente útil para pagar contas mensais e serviços de assinatura, evitando esquecimentos e possíveis encargos. Essa funcionalidade será vantajosa tanto para quem paga quanto para quem recebe. PIX em pedágios e transporte público: A introdução do PIX em pedágios e transporte público tornará a locomoção mais conveniente, reduzindo a necessidade de dinheiro físico e agilizando o processo de pagamento. PIX parcelado: Semelhante a um cartão de crédito, o PIX parcelado permitirá que as pessoas dividam pagamentos, evitando taxas de juros elevadas associadas a produtos financeiros com limites de crédito mais baixos ou sem acesso a cartões de crédito tradicionais. PIX sem internet: O PIX sem internet, que pode ser realizado por meio de tecnologias como NFC, biometria ou Bluetooth, beneficiará cidadãos que vivem em áreas remotas com conectividade limitada ou inexistente, tornando os pagamentos mais acessíveis nessas regiões.

Essas mudanças estão alinhadas com o objetivo de aprimorar ainda mais o sistema PIX, que já trouxe muitos benefícios desde seu lançamento, como a agilidade nas transferências, a redução de taxas para pessoas físicas e a promoção do distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Essas inovações continuam a democratizar o acesso ao sistema financeiro no Brasil.

