Belo Horizonte (BH) e grande parte do Brasil podem enfrentar temperaturas extremamente altas, chegando até 45º C, nos próximos dias

Os termômetros em Belo Horizonte podem marcar temperaturas em torno de 40º C nos próximos dias, enquanto outras cidades do Brasil podem atingir até 45º C. A MetSul Meteorologia alerta que esse nível de calor representa um perigo significativo para a saúde humana, especialmente para pessoas vulneráveis, como enfermos e idosos.

Foto: Metsul

A MetSul prevê que a maioria dos estados brasileiros experimentará temperaturas próximas a 40º C, com ênfase especial no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas podem atingir 45º C. Esse aumento de temperatura no final do inverno é causado por uma cúpula de calor que mantém o ar quente confinado em uma mesma área por dias ou semanas.

Segundo a meteorologista Estael Sias, é provável que várias cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia, quebrem recordes de calor nos próximos dias. A MetSul adverte que essas condições de calor extremo representam "um risco elevado à saúde e à vida, com grande perigo para a população vulnerável".

Em relação ao clima em Belo Horizonte, a capital mineira terá uma temperatura mínima de 17º C e uma máxima de 32º C nesta segunda-feira (18). Essas temperaturas devem se manter até domingo (24), quando a máxima pode atingir 36º C. A temperatura continuará aumentando nos dias seguintes, chegando a 40º C entre terça-feira (26) e quarta-feira (27).

Apesar do alerta de calor intenso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas (até 50 milímetros/dia) e ventos de até 60 km/h em 60 cidades de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, até a manhã de segunda-feira (18). Esse comunicado pode ser renovado a qualquer momento.

Da Redação com Itatiaia