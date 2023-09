Brasil em alerta: Onda de calor intensa com temperaturas de 40ºC a 47ºC

Uma intensa onda de calor histórica está prestes a impactar diversas cidades no Brasil, incluindo Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Outros estados também sentirão os efeitos desse aumento nas temperaturas se as previsões se concretizarem.

Os especialistas em meteorologia e os modelos climáticos já estão apontando a possibilidade de temperaturas muito acima do normal para esta época do ano em várias regiões do país. Essa situação será favorecida por uma intensa massa de ar seco que prevalecerá sobre o centro do Brasil nos próximos dias.

Imagem reprodução Tempo.com

As análises dos dados indicam que o auge do calor deverá ocorrer entre segunda-feira (25) e terça-feira (26). As previsões mais recentes, ao longo dos últimos dias, têm consistentemente alertado para a probabilidade de um acentuado aumento nas temperaturas nessa data.

As projeções mais alarmantes vêm do Sistema de Previsão Global (Global Forecast System - GFS) da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos. A última rodada de previsões, datada deste domingo (17), sugere a possibilidade de temperaturas máximas chegando a impressionantes 47ºC na região limítrofe entre São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, as previsões do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF) são mais conservadoras, mas ainda assim apontam para máximas de até 43ºC em algumas localidades. À medida que os dias avançam, espera-se maior precisão nas previsões e uma convergência dos modelos para cenários mais realistas em relação à magnitude dessa onda de calor.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está monitorando de perto a situação e emitirá alertas se necessário. Essas altas temperaturas podem representar sérios riscos à saúde e aumentar o perigo de incêndios florestais nas áreas mais secas.

A presença do fenômeno El Niño, que envolve o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, é um dos fatores principais para o aumento do calor em grande parte do Brasil. Esse fenômeno está associado à seca e ao aumento das temperaturas na metade norte do país, além de chuvas excessivas no Sul. As previsões indicam que o El Niño deverá se intensificar no final do ano, o que poderá resultar em mais ondas de calor nas próximas semanas.

As previsões também indicam que a ocorrência de chuvas será escassa nos próximos dias, com volumes significativos apenas no Rio Grande do Sul e em algumas partes da Região Norte, especialmente no oeste.

Na Bahia e em Minas Gerais, os municípios da Bacia do Rio São Francisco devem enfrentar temperaturas extremamente elevadas. Em algumas localidades, se as previsões se confirmarem, podem ser estabelecidos novos recordes de temperatura. Além disso, prevê-se que o Triângulo Mineiro seja particularmente afetado por essas altas temperaturas.

da redação com Agência Sertão