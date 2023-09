Leilão da Receita Federal: iPhone 14 e mais de 300 lotes; prazo de lances se encerra nesta segunda (18)

Os aficionados por leilões têm uma última chance de adquirir produtos de alta qualidade, incluindo o iPhone 14, no mais recente leilão da Receita Federal. Este evento, que inclui uma variedade de mercadorias e veículos apreendidos, está chegando ao seu prazo final, com lances aceitos até as 21h desta segunda-feira, dia 18 de setembro.

Este leilão online, organizado pela Delegacia da Receita em Ribeirão Preto, São Paulo, está programado para acontecer na terça-feira, dia 19 de setembro, a partir das 10h. Para participar, os interessados devem submeter suas propostas através do site do Sistema de Leilão Eletrônico, acessível pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), utilizando identidades digitais da conta "gov.br" com nível de confiabilidade prata ou ouro. O edital completo do leilão está disponível neste link.

É importante notar que os lances se aplicam a lotes inteiros de produtos, o que significa que os compradores devem fazer propostas para adquirir todo o lote, não apenas itens individuais.

Entre as atrações deste leilão, destacam-se os iPhones, incluindo o iPhone 14, que está disponível inicialmente por preços entre R$ 4.000 e R$ 5.000. A Receita Federal ressalta que os smartphones devem ser adquiridos para uso pessoal e não para fins de revenda.

Os lotes apresentam uma grande variedade de produtos, desde carrinhos de bebê com lance mínimo de R$ 300 até sistemas computadorizados de portas automáticas para plataformas de embarque e desembarque, com um preço inicial de R$ 2 milhões, considerado o mais caro do leilão.

Aqueles que desejam examinar os produtos antes de fazer lances podem fazê-lo mediante agendamento em diferentes locais e unidades da Receita Federal no estado de São Paulo, incluindo Araraquara, Franco da Rocha, São Sebastião, Santos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. No entanto, apenas duas pessoas são permitidas na visitação, com uma permanência máxima de 1 hora, sujeita à disponibilidade. Pessoas físicas devem apresentar documento oficial com foto, enquanto pessoas jurídicas devem fornecer o contrato social ou documento equivalente, juntamente com o documento oficial de identificação do sócio responsável ou do procurador legalmente constituído.

Fotos dos lotes em leilão estão disponíveis na página da Receita Federal para que os interessados possam avaliar os produtos antes de decidir participar deste evento emocionante.

