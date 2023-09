O que acontece quando o vencedor da Mega-Sena e outras loterias da Caixa não retiram o dinheiro?

O sonho de muitos brasileiros de ganhar na loteria é uma realidade para poucos sortudos que acertam os números milionários. No entanto, há casos em que esses ganhadores simplesmente desaparecem, deixando para trás prêmios substanciais. Um exemplo recente é o apostador de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, que acertou quase R$ 85 milhões na Mega-Sena e, até a última terça-feira (19), não havia comparecido para retirar sua fortuna.

Foto: Reprodução/ Estadão/ Denny Cesare

Mas o que acontece quando os prêmios são esquecidos? Qual é o prazo para resgatar esses valores? Onde os ganhadores devem se dirigir para sacar suas premiações? Como funciona o processo para receber essas fortunas?

De acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, os vencedores têm 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Após esse período, o dinheiro é transferido para o tesouro nacional, destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Prêmios de até R$ 2.112 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica ou nas agências da CAIXA. Valores superiores a esse montante são pagos exclusivamente nas agências, mediante a apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiado. Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no mínimo em dois dias úteis após a apresentação na agência.

No caso de prêmios de apostas realizadas pelo Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, com valor líquido de até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), é possível receber em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica, ou mesmo por meio de transferência para o Mercado Pago.

Se a opção for receber em uma lotérica, o ganhador deve apresentar o comprovante impresso da aposta, que inclui um código de barras, e um código de resgate de seis números gerado no Portal Loterias CAIXA, com validade de 24 horas.

Outra alternativa para o resgate em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel, como celular ou tablet. O QR Code tem validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica, eliminando a necessidade de imprimir o comprovante.

No entanto, nem todos os ganhadores desaparecem. Recentemente, sete apostas feitas em Minas Gerais acertaram na Lotofácil. No dia 9, seis sortudos de Minas ganharam na Lotofácil da Independência, um concurso especial da Caixa Econômica Federal que ocorre anualmente. A loteria também premiou outras 89 apostas de várias cidades do país, com quase R$ 3 milhões para cada vencedor. Surpreendentemente, apenas três dias após o sorteio, os ganhadores de Minas já iniciaram o processo de retirada de seus prêmios.

Além dos sortudos da Lotofácil da Independência, a Caixa também informou que os cinco ganhadores do bolão do concurso 2.901, sorteado no dia 11 deste mês, já retiraram seus prêmios. Esse jogo foi realizado na casa lotérica Carmelitana, em Carmo do Rio Claro, Sudoeste de Minas, e os ganhadores compartilharam um prêmio de R$ 1.745.838,08.

Da redação

Fonte: Itatiaia