Garimpeiros amarram crianças yanomami dentro de reserva em Roraima

Imagens chocantes emergiram de uma afronta aterradora na Terra Yanomami, localizada no estado de Roraima, onde garimpeiros invasores amarraram crianças e um adolescente yanomami a troncos de árvores em um ato de crueldade alarmante. A Associação Hutukara Yanomami, empenhada em proteger os direitos dos povos indígenas, entregou as imagens perturbadoras às autoridades competentes, incluindo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O vídeo revela um grupo de invasores acusando os yanomami de supostamente furtarem celulares. Em uma tentativa de recuperar os objetos, os garimpeiros optam por amarrar e ameaçar as vítimas. Em um trecho angustiante, um homem grita: "Tira o cartucho, tira o cartucho, traz o celular, traz o celular. Cadê o celular? Pode amarrar. Vá buscar os cartuchos da espingarda". Em outra cena, os três indígenas são vistos amarrados a postes de madeira, deixando claro o horror da situação.

Os registros brutais foram supostamente feitos na tarde de terça-feira (19) pelos próprios garimpeiros, em território indígena Yanomami, na região de Surucucu, próximo ao município de Alto Alegre. Essa região enfrenta um dos maiores índices de garimpo ilegal no país e, consequentemente, altos níveis de contaminação por mercúrio nos rios. Segundo dados do Ministério da Defesa, os garimpeiros ocupam ilegalmente 215 hectares do território indígena em questão.

Em ofício enviado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Funai e ao Ibama, a Associação Hutukara Yanomami diz que não foi possível apurar como terminou o episódio, mas que a gravidade do caso exige uma resposta rápida das forças de segurança.

As imagens chocantes vieram à tona graças à reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de quarta-feira (20). Dario Kopenawa, vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami, condenou veementemente a ação. "Uma violência brutal na região do Hakoma que aconteceu isso, e as crianças estão correndo risco nessa região. E os garimpeiros amarraram as crianças. Isso a gente recebeu. Por isso, nós estamos preocupados. As autoridades - como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Funai, o Exército e o Ministério Público -, queremos apuração urgente nessa violência grave que está acontecendo na Terra Yanomami" concluiu.

