Tesouro Direto sorteia R$ 500 Mil em prêmios; veja como participar

O Tesouro Direto, em parceria com a B3, está lançando uma iniciativa para premiar investidores que adquirirem o título Educa+, voltado para quem busca economizar para a educação superior. Até o final deste ano, serão realizados três sorteios, com valores que somam R$ 500 mil. As datas dos sorteios estão marcadas para 11 de outubro, 18 de novembro e 23 de dezembro, com prêmios de R$ 5.000, R$ 15.000 e R$ 50.000 em cada um deles.

Foto: Reprodução/Internet

Desde o seu lançamento em agosto, o Educa+ já atraiu cerca de 13,4 mil investidores, gerando aproximadamente R$ 50 milhões para o Tesouro Nacional. Este título faz parte de uma nova gama de produtos concebidos pelo governo com o objetivo de auxiliar os brasileiros a economizar para objetivos específicos, incluindo também o Renda+, voltado para a aposentadoria.

Com a baixa rentabilidade da poupança, o Tesouro Direto tem se tornado uma alternativa bastante procurada, contando atualmente com 2,39 milhões de investidores e um montante total aplicado de R$ 122 bilhões.

Para participar do sorteio do Educa+, é necessário ser pessoa física, residir no Brasil e possuir uma conta em uma corretora. Além disso, os investidores devem adquirir os títulos Tesouro Educa+ em datas específicas para cada sorteio. Por exemplo, para o primeiro sorteio em 11 de outubro, as compras dos títulos devem ser realizadas entre 20 de setembro e 6 de outubro. Após isso, os interessados devem acessar o site do Tesouro para realizar a inscrição.

É importante destacar que, uma vez que o Educa+ visa promover a educação de crianças e jovens, os prêmios serão concedidos apenas a beneficiários menores de idade. Portanto, ao se inscrever, os participantes devem informar os dados da criança ou adolescente para quem o investimento está direcionado.

Os títulos do Educa+ têm semelhanças com os títulos IPCA+ (NTNB), mas possuem um prazo de vencimento mais longo. Os investidores não recebem todo o valor investido de uma só vez, mas sim mensalmente, a partir da primeira data de vencimento, ao longo de cinco anos. Essa estratégia visa auxiliar no pagamento das mensalidades da faculdade com o dinheiro recebido.

O vencimento mais próximo disponível é o Educa+ 2026, que pagará as mensalidades de janeiro de 2026 até o final de 2030. A rentabilidade anual varia de acordo com o momento da contratação, acompanhando os movimentos do mercado financeiro diariamente. Atualmente, está em IPCA + 5,36%, com um investimento mínimo de R$ 32,41.

Embora seja possível resgatar o investimento antes do início do pagamento das mensalidades, isso pode acarretar em perdas, pois os títulos serão vendidos pelo preço de mercado, que pode estar mais alto ou mais baixo. Para obter mais informações sobre o Educa+, os interessados podem acessar o site do Tesouro Direto.

Da redação

Fonte: FolhaPress