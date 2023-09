Beneficiários do Auxílio Brasil com dados vazados devem receber indenização de R$ 15 Mil

A 1ª Vara Cível Federal de São Paulo emitiu uma decisão histórica, ordenando que aproximadamente 4 milhões de indivíduos sejam compensados com a quantia de R$ 15 mil cada, devido à exposição de seus dados pessoais durante o segundo semestre de 2022. A maioria dessas pessoas era beneficiária do programa Auxílio Brasil, que foi ampliado às vésperas das eleições presidenciais.

Foto: Reprodução/ Estadão Conteúdo

A responsabilidade pelo pagamento recai sobre a Caixa Econômica Federal, a Dataprev (empresa de tecnologia do governo federal encarregada de serviços online), a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e a União. O Instituto Sigilo apresentou a ação, com a sentença sendo tornada pública em 6 de setembro.

Importante destacar que a lista contendo os nomes das vítimas do vazamento não está disponível ao público. Por essa razão, o juiz Marco Aurelio de Mello Castrianni determinou que todos os réus notifiquem as pessoas elegíveis para a indenização por meio de correspondência. No entanto, as empresas e entidades envolvidas têm o direito de recorrer da decisão de primeira instância.

A Caixa Econômica Federal já manifestou sua intenção de recorrer, enfatizando que, em sua análise preliminar, não encontrou indícios de vazamento de dados sob sua responsabilidade. A instituição bancária reforçou que possui uma infraestrutura adequada para proteger a integridade de sua base de dados e a segurança dos sistemas do Cadastro Único, cumprindo os requisitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A ANPD declarou que planeja recorrer, mas só fará comentários sobre a decisão após receber a notificação formal. Até o momento, não houve resposta da Dataprev em relação ao caso.

Segundo informações do Instituto Sigilo, com base em um relato do Brazilian Report, os vazamentos de dados incluíram informações detalhadas, como endereços completos, números de celular, datas de nascimento, valores dos benefícios recebidos e números do NIS (Número de Identificação Social) e do CadSUS. Esses dados foram parar nas mãos de correspondentes bancários, que os utilizaram para oferecer empréstimos e outros produtos financeiros.

O Ministério Público Federal considera o caso particularmente grave pelo fato de o vazamento ter ocorrido em empresas e órgãos públicos que muitos brasileiros confiam para proteger seus dados. A procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn enfatizou que esses dados violados agora estão circulando em registros e bancos de dados de várias instituições, bem como nas mãos de terceiros que podem usá-los de maneira prejudicial e fraudulenta, causando prejuízos materiais, morais e sociais aos cidadãos.

Além da indenização às vítimas, o juiz determinou que as rés paguem R$ 40 milhões como compensação por danos morais coletivos, valor que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. As empresas também são obrigadas a informar aos titulares dos dados sobre o incidente de segurança que resultou no vazamento, bem como as medidas tomadas para mitigar as consequências e os planos para resolver possíveis riscos.

A decisão judicial estabelece ainda a revisão dos sistemas de armazenamento de dados, o desenvolvimento de mecanismos de segurança e controle preventivo e o fornecimento de registros e informações relacionados à violação do sigilo. Por fim, o magistrado rejeitou o pedido do MPF para a realização de perícia nos sistemas de informática das instituições envolvidas.

