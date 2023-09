Polícia vai investigar a morte da ex-jogadora de vôlei, Walewska Oliveira

Na noite da última quinta-feira (22/9), a renomada ex-jogadora de vôlei, Walewska Oliveira, de 43 anos, foi encontrada sem vida no edifício onde residia, localizado no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. A Polícia Civil do estado está agora empenhada em desvendar os mistérios que cercam a trágica queda do 17º andar do prédio.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O evento foi inicialmente registrado como um caso de "morte suspeita" junto ao 78º Distrito Policial da capital paulista, situado nos Jardins. As autoridades estão atualmente analisando as imagens das câmeras de segurança do local para obter mais informações cruciais para a investigação.

Segundo relatos obtidos pelo portal Metrópoles, testemunhas presentes no local afirmaram que Walewska caiu no salão de festas do edifício. A ex-jogadora, conhecida por sua carreira de sucesso no vôlei brasileiro, começou sua trajetória no Minas e passou por duas passagens pelo clube antes de encerrar sua carreira nesta temporada, representando o Praia Clube, de Uberlândia. Seu auge ocorreu quando conquistou a medalha de ouro olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008.

Da redação com O Tempo