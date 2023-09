Criminosos roubam pedras valiosas extraídas de boi, avaliadas em R$ 2 milhões

Uma pedra preciosa mas que não é extraída da terra foi alvo de um roubo milionário no interior de São Paulo: a 'pedra de fel', o cálculo biliar do boi, foi levada por bandidos de uma empresa de exportação. O prejuízo está na casa dos R$ 2 milhões.

Foto: montagem / G1 / TV Integração / PRF

As informações são do jornal Folha de São Paulo. O crime aconteceu na cidade de Barretos. Cinco funcionários da exportadora estavam em um carro blindado na rodovia SP 326, em direção a Minas Gerais, e foram parados por outro veículo. Dois dos criminosos estavam armados, informou a Polícia Civil.

Dois assaltantes entraram no carro e obrigaram o motorista a dirigir até um canavial, onde as vítimas foram amarradas. Duas delas eram empresários chineses que foram ao interior paulista para avaliar as pedras. O bando levou as pedras, aparelhos celulares e cerca de R$ 2.000 em dinheiro.

Uma das vítimas tinha um canivete e conseguiu se soltar e soltar as demais. O carro em que elas estavam também foi abandonado no canavial e elas conseguiram ir até uma delegacia. Até a tarde desta quinta-feira (21) ninguém havia sido preso.

Porquê tão valiosa?

A 'pedra de fel' ou 'pedra do boi' é um produto muito utilizado na medicina oriental para o tratamento de doenças respiratórias. Por não ser encontrada de forma fácil, o grama de cada cálculo biliar gira em torno de 50 dólares; pedras maiores e de 'melhor qualidade' podem custar milhares de reais.

A pedra é retirada da vesícula biliar do bovino após o abate, e as empresas que comercializam o produto fazem seu transporte em carros-forte. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, por ser um material específico, há a suspeita que o roubo tenha sido praticado por uma quadrilha especializada no material.

Da redação com Folha de São Paulo