Homem morre engasgado com pedaço de presunto em supermercado 

Um homem de 55 anos morreu engasgado com um pedaço de presunto em um supermercado de Ananindeua, no Pará, na noite de quarta-feira (20). O caso foi registrado dentro do supermercado Mix Mateus e a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência.

Foto: agro20.com.br / ilustrativa

Segundo boletim policial, as guarnições foram acionadas para checar uma suposta ocorrência de furto dentro do estabelecimento. Chegando ao local, funcionários do supermercado informaram que a vítima estava consumindo uma quantidade de presunto no corredor do atacarejo e se engasgou com o alimento, vindo a óbito, mesmo após o socorro dos brigadistas da empresa e, posteriormente, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Seccional da Cidade Nova e que perícias foram solicitadas para o local. Para o UOL, o Grupo Mateus, responsável pela administração do supermercado, afirmou que os primeiros socorros ao homem foram prestados por uma equipe de brigadistas até a chegada do Samu.

"Lamentavelmente, mesmo com a assistência recebida, o cliente não resistiu", disse o Grupo Mateus, em nota. A família de Valdinei disse que irá entrar na justiça para apurar o caso, já que o chamado feito à Polícia foi de 'suspeita de furto' e Valdinei estaria apenas realizando uma degustação no supermercado. Além disso, os parentes disseram que o Samu demorou para atender o chamado.

Da redação com O Liberal e UOL