A Receita Federal realizará o pagamento do último lote de restituição do Imposto de Renda 2023 nesta sexta-feira, 29 de setembro. A correção da restituição é de 4,28%, calculada com base na taxa Selic de 12,75% ao ano. Este lote contempla 1.261.100 contribuintes, totalizando quase R$ 2 bilhões em crédito bancário. O pagamento será feito na conta informada na declaração de Imposto de Renda ou via sistema Pix. O lote inclui tanto os declarantes de 2023 como aqueles que estavam na malha fina de anos anteriores, mas resolveram suas pendências.

Imagem: Reprodução/Internet

Entre os beneficiários, destacam-se 7.402 idosos acima de 80 anos, 57.572 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.847 pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, 19.864 cuja principal fonte de renda é o magistério e 141.577 que optaram pela declaração pré-preenchida ou pagamento via Pix. Além disso, mais de 1 milhão de cidadãos não prioritários que entregaram a declaração até setembro deste ano também receberão restituição. É importante lembrar que quem entregou a declaração após o prazo estabelecido está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74.

Como consultar a restituição

Os contribuintes podem verificar se estão incluídos neste lote de restituição acessando o site da Receita Federal pela internet. É necessário informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela. Por meio dessa consulta simples, o sistema não divulga o valor da restituição, mas, para aqueles incluídos no lote, aparecerá a data de pagamento, que será no dia 29, e o método escolhido pelo contribuinte para receber, seja em conta bancária ou via Pix.

A Receita Federal oferece ainda um aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente a liberação da restituição, bem como a situação cadastral de um CPF, entre outras funcionalidades. No entanto, para uma consulta mais completa, é necessário acessar o Portal e-CAC, o Centro de Atendimento Virtual do órgão, com uma senha gov.br de nível prata ou ouro.

Veja como fazer:

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gofrar"

e vá em "Entrar com gofrar" Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

Depois, digite a senha e vá em "Entrar"

Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"

Situação dos contribuintes na malha fina

De acordo com dados recentes da Receita Federal, divulgados na última sexta-feira (22), um total de 1,4 milhão de contribuintes ficaram retidos na malha fina em 2023, o que representa 3,1% do total de declarantes. As principais razões para isso foram deduções do Imposto de Renda, seguidas de omissão de rendimentos e divergências entre o imposto informado pelo contribuinte e o declarado pela fonte pagadora, entre outros motivos.

Durante o período de março a setembro deste ano, a Receita Federal recebeu 43,5 milhões de declarações do Imposto de Renda 2023, referente ao ano-base 2022. Das declarações retidas na malha, 955 mil têm direito a restituição, 386 mil devem pagar imposto adicional, e 26 mil têm resultado zero, ou seja, não há imposto a ser restituído nem a ser pago.

Dessas declarações retidas, 58,1% apresentam problemas relacionados a deduções, com as despesas médicas sendo a causa mais comum. Cerca de 42,3% dos erros envolvem tentativas de deduzir despesas médicas que não são permitidas por lei ou que não podem ser comprovadas.

Para os contribuintes que não estão no lote de restituição

Aqueles que não receberem neste lote de restituição podem ter sido retidos na malha fina. Para verificar, é necessário consultar o extrato da declaração no portal e-CAC, identificar possíveis erros e corrigi-los o mais rápido possível para receber os valores devidos.

Caso haja erro na declaração, o contribuinte só receberá os valores após a correção e entrará na fila de pagamentos dos lotes residuais. Ao acessar o e-CAC, o contribuinte deve selecionar "Meu Imposto de Renda" no lado esquerdo da tela, na seção "Serviços em Destaque". Na página seguinte, todas as declarações enviadas estarão listadas. Para declarantes com pendências na malha, será indicada uma mensagem de pendência.

Na seção "Serviços do IRPF", do lado direito, o contribuinte pode clicar em "Pendências de Malha". Nessa área, será informada a falha na declaração, a qual deve ser corrigida pelo contribuinte ao enviar uma declaração retificadora.

O que fazer se o pagamento não for recebido

Caso, por qualquer motivo, o pagamento não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O cidadão poderá reagendar o crédito pelo Portal BB, acessível através do endereço https://www.bb.com.br/irpf, ou entrar em contato com a central de relacionamento do Banco do Brasil pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar a restituição em até um ano, será necessário solicitar os valores através do Portal e-CAC, na seção "Declarações e Demonstrativos". Basta clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, selecionar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Da redação com FolhaPress