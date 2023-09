Voos Direto de BH para Orlando: Parceria entre Governo de Minas, Azul e BH Airport

A Azul Linhas Aéreas está prestes a iniciar as operações de um novo voo internacional partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O lançamento oficial deste serviço aconteceu na sexta-feira, dia 22 de setembro, com a presença de executivos da companhia aérea, representantes do BH Airport (a concessionária do aeroporto de Belo Horizonte) e autoridades do Governo de Minas. O voo inaugural está programado para o próximo domingo, dia 24 de setembro, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, com destino a Orlando, na Flórida.

Divulgação: Azul

O crescimento do número de rotas internacionais e nacionais no principal terminal de Minas é efeito de política pública do Governo para aumentar a conectividade do estado com o mundo, gerando negócios e empregos. Com essa rota, sobe para seis os destinos internacionais com ligação direta com Minas Gerais, triplicando as opções em apenas um ano.

Fernando Passalio, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, reitera a importância de mais um voo conectando Minas a um destino tão importante como Orlando, nos EUA. “Criar essas conexões é incentivar o crescimento do estado, evidenciando para o mundo todo o amplo potencial mineiro, turístico e econômico. Mais destinos mostram que Minas está pronta para receber, não só o turista, mas também uma gama variada de investimentos. Isso amplia nossa economia, além de criar mais oportunidades, empregos e renda”.

Voos

Os voos com destino a Orlando serão operados nas sextas-feiras e domingos, utilizando aeronaves Airbus A330. César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, ressalta que a operação em Minas Gerais, em parceria com o BH Airport, Invest Minas e o Governo do Estado, é fundamental para atender às necessidades dos clientes. Ele destaca o Aeroporto de Belo Horizonte como um hub que recebe voos de todas as regiões, conectando destinos tanto dentro do Brasil quanto no exterior. Essa parceria é motivo de grande orgulho, pois está alinhada com o compromisso da Azul de expandir cada vez mais suas conexões.

“Esse é um voo fundamental para Minas Gerais, não só para facilitar o fluxo de turistas para um dos maiores polos de diversão do mundo, mas também em função da imensa presença de mineiros na região de Orlando, seja como trabalhadores ou empreendedores. Com a parceria entre Governo de Minas, BH Airport e Azul, é mais uma porta que se abre para as empresas de Minas buscarem novas oportunidades de negócios e também, claro, um canal direto para a vinda de turistas americanos para conhecerem nossas belezas naturais e culturais e a nossa famosa culinária e hospitalidade”, diz Ronaldo Alexandre Barquette, diretor de Atração de Investimento da Invest Minas.

HUB de Conexões

Para Clayton Begido, o gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, o fortalecimento da parceria com a Azul contribui diretamente para a ampliação da conectividade de Minas Gerais com o mundo. Ele ressalta que o aeroporto se consolida diariamente como um importante hub de conexões, preparado para receber pessoas e criar oportunidades. O BH Airport já é reconhecido como o terceiro aeroporto com o maior número de destinos do país. Clayton e sua equipe estão empenhados em oferecer constantemente novas opções aos passageiros, proporcionando a melhor experiência aeroportuária e abrindo as portas para que os mineiros possam viajar para onde desejarem.

Esse é o terceiro voo internacional operado pela Azul com destino a Belo Horizonte. A empresa brasileira lançou em junho rotas para Fort Lauderdale, também na Flórida, e para a ilha caribenha de Curaçao. Minas Gerais ainda possui voos para Bogotá, operado pela Avianca, para a Cidade do Panamá, operado pela Copa Airlines, e para Lisboa (Portugal), operado pela TAP. Em novembro, a Latam começará a operar mais um voo internacional no terminal, desta vez para Santiago do Chile.

Sobre Orlando

Orlando fica localizada na região central da Flórida, no condado de Orange. O viajante que desembarcar na cidade poderá conhecer a magia dos principais parques temáticos do mundo. O Walt Disney World inclui quatro parques individuais (Magic Kingdom Park, Hollywood Studios, EPCOT e o Animal Kingdom), além de dois parques aquáticos (Typhoon Lagoon e Blizzard Beach), dezenas de restaurantes e acomodações temáticas exclusivas. Além da Disney, é possível encontrar diversão na Legoland Florida Resort e na Universal Orlando Resort, lar do Wizarding World of Harry Potter.

A uma distância de 20 minutos de carro estão o Florida Mall, os Orlando International Premium Outlets e o Mall at Millenia. O Aeroporto Internacional de Orlando (MCO) fica a cerca de 30 minutos de carro do centro da cidade.

Veja abaixo os horários e frequências dos novos voos da Azul entre Belo Horizonte e Orlando:

Imagem: internet

Da Redação com Agência Minas