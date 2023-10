Buscas no Google pela Black Friday estão 24% maiores em 2023

O Google aposta em alcançar mais vendas e uma maior variedade de produtos para a Black Friday de 2023. A data está se aproximando, com apenas cerca de dois meses para o evento, que acontecerá este ano em 24 de novembro. Os consumidores já começaram a pesquisar preços e se preparar para suas compras.

Imagem: ilustrativa/internet

De acordo com dados apresentados durante o evento Google Black Friday 23, que ocorreu em 28 de setembro, as pesquisas relacionadas à Black Friday aumentaram 24% em 2023 em comparação com o ano anterior. Uma pesquisa foi conduzida com mais de 1.800 brasileiros das classes A, B e C em todo o Brasil durante julho de 2023, e os resultados indicam que duas em cada três pessoas no país têm a intenção de comprar produtos durante a temporada promocional de novembro.

Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o varejo do Google, destaca que o consumidor está mais experiente, confiante e se encontra em um contexto favorável. Esses fatores contribuem para explicar o otimismo em relação à Black Friday de 2023

Intenções de compra, antecedência e ‘frete grátis’

as categorias de produtos com maior intenção de compra dos brasileiros na Black Friday deste ano são roupas e acessórios, calçados, eletrodomésticos, celulares e itens de vestuário esportivos.

No entanto, é interessante notar que as categorias que têm apresentado maior crescimento a curto prazo não são as tradicionais da temporada de descontos. Alimentos, perfumes e cosméticos, games, produtos automotivos e livros estão liderando esse ranking, indicando que os varejistas precisarão diversificar suas estratégias para atender às demandas dos consumidores.

Nesse contexto, o Google tem empregado recursos de inteligência artificial para desenvolver ferramentas que auxiliam na conexão entre as empresas e as jornadas de seus potenciais consumidores. Este ano, o desafio é conectar os compradores aos produtos que melhor se adequam às suas intenções de compra.

Imagem: internet

Antecedência

Mesmo faltando pouco menos de dois meses para a data, a depender do produto desejado, o consumidor já começou a pesquisar. Em média, 6 em cada 10 pessoas que declaram querer comprar TVs, equipamentos de áudio e vídeo, eletrodomésticos e celulares na Black Friday começaram a buscar informações sobre o produto com um mês ou mais de antecedência.

No evento, o Google revelou o lançamento do recurso "Anotações de Frete" no Brasil. A partir de outubro deste ano, os comerciantes terão a capacidade de incluir uma espécie de marcação nos produtos exibidos através das buscas no Google Shopping. Essa marcação possibilitará uma visualização clara e simplificada das opções de frete, entrega e devolução de um produto.

Na jornada até a conclusão da compra, fatores como preço e custos de frete (ou a sua gratuidade) estão entre os elementos mais cruciais para a decisão final do consumidor. Além disso, a qualidade do produto e a confiabilidade da loja também figuram no topo da lista de critérios que influenciam a escolha do consumidor ao efetuar uma compra.

Da Redação com O Tempo