INSS modifica regras para facilitar a concessão de auxílio-doença e reduzir filas; veja como vai funcionar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou uma medida para agilizar a concessão do auxílio-doença, visando reduzir a longa fila de segurados à espera de perícias médicas. Agora, trabalhadores que necessitam se afastar devido a acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais podem solicitar o benefício de forma mais rápida e conveniente, sem a necessidade de agendar exames médicos presenciais nas agências da Previdência Social.

Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Essa nova possibilidade de obtenção do benefício à distância é parte dos esforços do INSS para mitigar a demanda por perícias médicas, que atualmente conta com 1,1 milhão de segurados aguardando atendimento. A regra foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União em 25 de setembro, em colaboração com o Ministério da Previdência Social.

De acordo com o documento, a concessão do auxílio-doença com caráter temporário e relacionado a acidentes de trabalho agora pode ser feita por meio da análise de documentos enviados diretamente pelo segurado através do Meu INSS, utilizando o novo sistema denominado Atestmed.

Para ter acesso a essa facilidade, o trabalhador deve fornecer, além do atestado médico que comprove a necessidade de afastamento, um documento chamado CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). A liberação do auxílio sem a necessidade de perícia presencial também está disponível para aqueles que já tinham agendado uma perícia, mas desejam tentar a concessão do benefício à distância.

O atestado médico deve conter as seguintes informações:

Nome completo do segurado.

Data de emissão do atestado.

Diagnóstico detalhado ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças).

Assinatura do profissional de saúde, que pode ser eletrônica, desde que esteja em conformidade com as regulamentações vigentes.

Identificação do médico, incluindo nome e registro no conselho de classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia), bem como registro no Ministério da Saúde ou carimbo.

Data de início do afastamento das atividades habituais.

Prazo estimado para a recuperação, preferencialmente em dias.

No entanto, é importante destacar que o afastamento apenas será válido para períodos de até 180 dias. Solicitar o benefício diretamente pela internet não garante sua liberação sem a necessidade de perícia presencial.

Em caso de necessidade, uma análise médica documental indireta será realizada, e se houver a necessidade de um exame médico presencial, o segurado será agendado para uma perícia na agência do INSS mais próxima de sua residência.

Para solicitar o auxílio-doença à distância, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS. Informe seu CPF e senha do Portal Gov.br. Clique em "Pedir benefício por incapacidade". Se você já tiver uma perícia agendada, as informações serão exibidas na próxima página. Clique em "Novo requerimento", tanto para novas solicitações quanto para aqueles com perícia médica agendada. Selecione "Benefício por incapacidade (Auxílio-doença)" e depois "Ciente". Leia as informações na tela e clique em "Avançar". Informe seus dados pessoais, como CPF, número de telefone, endereço e email. Escolha "Sim" para acompanhar o número do processo por aplicativo, email ou Central Telefônica 135. Indique se é autônomo ou empregado de empresa privada (se for empregado, informe a data do último dia de trabalho e o CNPJ da empresa). Role a página para baixo e clique no sinal de mais para incluir seus documentos, como o atestado e os laudos médicos, além dos documentos pessoais. A cada inclusão, clique em "Anexar" e depois "Avançar". Indique o CEP de sua residência para selecionar a agência do INSS mais próxima. Confirme as informações exibidas na tela, clique em "Declaro que li e concordo com as informações acima" e novamente em "Avançar". O pedido será feito, anote o número do protocolo e acompanhe-o pela internet ou por telefone.

Da redação com FolhaPress