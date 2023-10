Goiás: Carro capota, e corpo enrolado em lençol é lançado para fora do veículo

Um carro de passeio capotou nesta segunda-feira (2) na BR-060, km 381, no perímetro urbano de Rio Verde, em Goiás. Com o capotamento, os vidros foram quebrados e um corpo humano, que estava envolto em lençol, foi arremessado para fora do veículo.

Foto: Reprodução/ PRF Goiás

As autoridades responderam prontamente à ocorrência, com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Técnico-Científica para investigar as circunstâncias do acontecimento e identificar tanto o corpo quanto o condutor do veículo. O motorista em questão fugiu do local após o capotamento.

O veículo em questão, que já foi identificado, não é um carro funerário, como a situação poderia sugerir. Segundo registros, ele pertence ao município de Rio Verde. Surpreendentemente, em seu interior foram encontrados diversos objetos residenciais, incluindo um botijão de gás e uma televisão. As circunstâncias que levaram a este trágico acidente estão sendo minuciosamente investigadas pelas autoridades competentes.

Da redação com A Redação