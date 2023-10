A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 33 milhões nesta quinta-feira

O sorteio do concurso 2.641 da Mega-Sena está programado para as 20h desta quinta-feira, em São Paulo. No concurso da última terça-feira, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas. No entanto, 109 apostas acertaram a quina e receberam R$ 21.983,71 cada.

Foto: Reprodução Internet

Para fazer uma aposta na Mega-Sena, é possível tanto na lotérica quanto pela internet, até as 19h (horário de Brasília). Você pode encontrar informações sobre como realizar a aposta no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É importante lembrar que é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e fornecer o número do cartão de crédito.

As probabilidades de ganhar o prêmio variam de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para uma aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Por outro lado, para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), que custa R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, segundo informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal.

Da Redação com G1