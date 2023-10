Médicos mortos no Rio de Janeiro: veja o vídeo do momento do assassinato

Três médicos foram mortos a tiros no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (05/10). Um deles era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Segundo a Polícia Militar, os profissionais estavam em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, quando homens em um carro pararam no local e dispararam contra as vítimas. Foram cerca de 20 tiros em 20 segundos.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

O crime foi registrado por câmera de segurança. Nas imagens, é possível perceber que um dos homens armados volta rapidamente ao quiosque para verificar se todos haviam sido atingidos. Veja o vídeo:

Vídeo de câmera de segurança capturou o assassinato dos três médicos no Rio de Janeiro. Um dos médicos mortos era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) pic.twitter.com/fuYwTcVxrD — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) October 5, 2023



MÉDICOS ASSASSINADOS NO RIO DE JANEIRO



Os médicos mortos foram identificados como Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. Eles estavam na cidade para participar de um congresso internacional de cirurgia ortopédica.



Diego Bomfim é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).



Um quarto médico ficou ferido no ataque a tiros e foi levado para um hospital do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde informou que seu estado de saúde é estável.

PF ACOMPANHARÁ INVESTIGAÇÃO



O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal (PF) fará diligências para investigar a "execução". Pela rede social X (antigo Twitter), Dino disse que conversou com o governador fluminense, Cláudio Castro.



"Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Polícia Federal também. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado. Eu estou indo para a Bahia, reforçar ações lá. Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas", disse Dino.



Por determinação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil paulista enviará equipes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) ao Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou por suas redes sociais, dizendo que recebeu a notícia da execução dos médicos "com grande tristeza e indignação".



O governador do Rio de Janeiro escreveu em suas redes que determinou ao secretário de Polícia Civil o emprego de "todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro".



"Entrei em contato com o ministro da Justiça, Flavio Dino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Vamos unir forças para chegar à motivação e aos autores. Esse crime não ficará impune!"

Da Redação com Diário de Pernambuco