Uber pagará R$ 1 mil para motoristas 'diamante' por missões mensais Apesar do processo trabalhista que a obriga a registrar motoristas, a Uber pagará R$ 1.000 para os condutores da categor...

Médicos podem ter sido executados 'por engano', aponta Polícia Federal A Polícia Federal (PF) adotou como uma de suas linhas de investigação que os quatro médicos baleados na Barra da Tijuca,...

Petrobras paga R$ 4 milhões à Globo por um comercial de 2 minutos No último dia 3, durante a transmissão do Jornal Nacional, muitos telespectadores foram surpreendidos com um comercial d...

Temporais no Sul e seca no Norte; entenda efeitos de El Niño no Brasil Nas últimas semanas, muitos brasileiros viram os termômetros das cidades atingirem marcas recordes acima de 40ºC por cau...

Médicos mortos no Rio de Janeiro: veja o vídeo do momento do assassinato Três médicos foram mortos a tiros no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (05/10). Um deles era irmão da depu...

Preparação final para o Enem: Dicas dos professores a um mês da prova A um mês do início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ênfase deve ser na revisão dos conteúdos, prin...