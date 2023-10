Tudo sobre o Enem 2023: tire suas dúvidas antes do Exame

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando no próximo mês, é importante considerar o que ainda pode ser feito para garantir um bom desempenho nas provas.

À medida que o dia das provas do Enem se aproxima, muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre o exame, o que torna essencial buscar informações mais claras e precisas.

O Enem é um dos exames mais importantes do Brasil, especialmente para os estudantes, pois o resultado obtido nas provas pode garantir uma vaga gratuita na universidade por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Portanto, é crucial que os estudantes que farão o Enem estejam bem informados sobre as regras de participação para evitar possíveis contratempos. Além disso, algumas dicas podem ser úteis para obter um resultado ainda melhor.

O que levar e o que não levar para o Enem?

O Enem é um exame que pode definir o futuro dos estudantes, e as regras estabelecidas pelo Governo Federal e pelo Ministério da Educação (MEC) devem ser rigorosamente seguidas durante o dia das provas, caso contrário, a nota pode ser zerada.

Aqui estão os documentos obrigatórios:

RG (Registro Geral);

Comprovante de Inscrição.

Itens opcionais incluem:

Máscaras descartáveis (para quem está com sintomas gripais);

Alimentos (somente alimentos fechados/lacrados);

Água (em garrafa transparente).

Quanto às canetas, apenas canetas pretas são permitidas, e o tubo deve ser transparente.

O que não é permitido no Enem inclui qualquer dispositivo eletrônico, relógios e dispositivos tecnológicos.

Dicas para o dia da prova

Possíveis temas de redação em 2023:

Tecnologia;

Inteligência Artificial;

Eventos climáticos;

Aquecimento global;

Outros temas relevantes.

As perguntas do Enem abrangem diversos campos de conhecimento adquirido ao longo da vida do estudante e são formuladas com base nos temas mais importantes da atualidade, seguindo as áreas de exatas, humanas e naturais.

Quanto à escolha entre fazer a redação ou as questões primeiro, depende da preferência do estudante. A redação é uma parte importante do Enem e pode exigir um grande esforço mental. Algumas dicas incluem:

Ler o tema da redação antes de iniciar a prova e prestar atenção nos conteúdos;

Caso prefira fazer a redação primeiro, escrever apenas o rascunho e deixar a versão final para o final das questões.

