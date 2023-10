Influenciador evangélico Victor Bonato é preso por acusações de estupro em São Paulo

O influenciador evangélico Victor de Paula Gonçalves, conhecido como Victor Bonato e seguido por mais de 145 mil pessoas no Instagram, foi preso sob acusação de estuprar pelo menos três mulheres na Grande São Paulo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ele era um dos fundadores do Movimento Galpão, um grupo evangélico direcionado para jovens abastados da região de Alphaville, em Barueri, onde condomínios de luxo são predominantes. A prisão ocorreu após determinação da Justiça de São Paulo em 20 de setembro, mas Bonato só foi detido em 4 de outubro, durante um evento na cidade de Cesário Lange, no interior do estado.

O religioso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso está sendo investigado sob sigilo judicial. Victor Bonato enfrenta acusações de estupro envolvendo três jovens da comunidade religiosa de Alphaville.

Antes da sua prisão, em 19 de setembro, o influenciador postou um vídeo nas redes sociais pedindo perdão às vítimas e às famílias das jovens abusadas. Ele admitiu seus erros e transgressões, afirmando que estava arrependido e dissociando suas ações das do Grupo Galpão, enfatizando que as falhas eram de sua responsabilidade pessoal.

Em resposta aos acontecimentos, o Grupo Galpão anunciou que Bonato não fazia mais parte do movimento e informou que o espaço onde os encontros religiosos eram realizados seria fechado para reforma, citando a necessidade de uma nova direção e uma reavaliação dos acontecimentos recentes em conformidade com seus princípios religiosos.

Da redação