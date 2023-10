Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil: Onde as histórias se cruzam

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado nesta quinta-feira em homenagem à padroeira do Brasil. A data também é marcada pelo Dia das Crianças, uma celebração que atrai a atenção do comércio. Mas você já se perguntou por que o Brasil comemora o Dia das Crianças em 12 de outubro?

Imagem: internet

Apesar de ser celebrado na mesma data, o Dia das Crianças não tem origem religiosa e surgiu antes mesmo do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

O Dia das Crianças é celebrado no Brasil em 12 de outubro. Nessa ocasião, prestamos homenagem às crianças, sendo marcado por uma série de eventos voltados para os pequenos e pela troca de presentes. Importante mencionar que o feriado coincide com o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Além das festividades alegres, a data também serve como um lembrete dos muitos desafios que as crianças enfrentam em todo o mundo. Questões como a educação, trabalho infantil, exploração, abuso e até mesmo a fome e a subnutrição merecem destaque e reflexão neste dia.

Origem do Dia das Crianças

No Brasil, o Deputado Federal Galdino do Valle Filho foi o proponente da ideia de criar um dia dedicado às crianças. Essa iniciativa culminou na instituição do Dia Nacional da Criança pelo Decreto n.º 4.867, de 5 de novembro de 1924, durante a presidência de Arthur Bernardes.

A escolha do dia 12 de outubro para celebrar essa data tem raízes históricas, pois foi nesse dia que Cristóvão Colombo fez a descoberta das Américas em 1492, e o próprio explorador, ao se referir ao continente recém-descoberto, o chamou de "continente das crianças", devido ao fato de que as terras do Novo Mundo foram encontradas posteriormente.

No entanto, a celebração do Dia da Criança, conforme proposto pelo decreto original, começou décadas mais tarde. Em 1960, a renomada fábrica de brinquedos Estrela e a loja especializada em produtos infantis, Johnson & Johnson, uniram esforços com o objetivo de promover a venda de produtos destinados às crianças. Nesse contexto, eles sugeriram a criação de uma semana chamada "Semana do Bebê Robusto". Foi a partir desse momento que a data proposta pelo antigo decreto ganhou destaque e se tornou uma das mais celebradas e conhecidas no país.

Hoje em dia, esse período é extremamente lucrativo para diversas lojas infantis. As vendas aumentam consideravelmente no mês de outubro por conta da celebração.

Dia Mundial da Criança

Em mais de 100 nações ao redor do mundo, o Dia Mundial da Criança é celebrado em 20 de novembro. Este dia foi oficialmente designado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o "Dia Universal da Criança".

A escolha dessa data se baseia na aprovação, em 20 de novembro de 1959, da "Declaração dos Direitos das Crianças" pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Essa declaração estabeleceu dez princípios e direitos fundamentais das crianças:

Garantia de direitos sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou opinião;

Proteção e o direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social;

O direito a ter um nome e nacionalidade;

O direito à alimentação, moradia e assistência médica;

O direito ao tratamento, educação e cuidados especiais para todas as crianças com necessidades especiais;

O direito ao amor e compreensão;

O direito à educação primária gratuita;

O direito a ser a prioridade no socorro em situações de catástrofes;

O direito à proteção contra crueldade e exploração;

O direito à proteção contra atos de discriminação.

O Dia das Crianças é celebrado em diversos países, mas as datas e nomes variam. Alguns países, como Canadá, França, Egito, Finlândia e Trinidade e Tobago, comemoram em 20 de novembro. Outros, como Portugal, Angola, Moçambique, celebram em 1º de junho, data estabelecida pela "Conferência Mundial para o Bem-estar da Criança" em 1925. Nos países de língua inglesa, é chamado de Children's Day. Nos Estados Unidos, ocorre no primeiro domingo de junho. Na América do Sul, as datas variam de país para país. O Japão tem duas celebrações: o Dia dos Meninos em 5 de maio e o Dia das Meninas em 3 de março.

Origem do feriado de Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora de Aparecida já havia sido oficialmente designada como a Padroeira do Brasil em 1930, pelo Papa Pio XI. Em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolheu o dia 12 de outubro para ser dedicado a Nossa Senhora de Aparecida, por três razões: a associação com a chegada dos espanhóis ao continente americano em 12 de outubro de 1492, o achado da imagem da Santa por três pescadores no rio Paraíba do Sul em outubro de 1717 e a coincidência com o Dia das Crianças.

O feriado, no entanto, foi estabelecido com a visita do Papa João Paulo II ao Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, em 30 de junho de 1980. Na época, o Brasil estava sob o regime da ditadura militar, e o presidente da época, o general João Batista Figueiredo, sancionou a lei que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional.

Da Redação, Maria Eduarda Alves