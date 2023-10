Vídeo: Adolescente suspeita de incendiar casa da mãe é apreendida: 'ela vai dormir agora é no inferno'

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida sob a suspeita de agredir sua mãe e incendiar a residência da família. Os eventos transcorreram na cidade de Picos, e a jovem agora se encontra no Complexo de Defesa da Cidadania, após o ocorrido.

Foto: Reprodução/Internet

Os vídeos feitos pela própria adolescente capturaram o momento em que o incêndio foi iniciado de forma criminosa. As imagens mostram as chamas se espalhando a partir de um colchão e outros objetos situados sobre a cama.

Em um dos vídeos, a adolescente proferiu palavras ameaçadoras, declarando: "Ela vai dormir agora é no inferno. Quero ver se ela tem cama pra dormir agora." Em um segundo vídeo, filmado do lado de fora da casa, a adolescente exibiu a densa fumaça resultante do incêndio, afirmando: "Olha aí, para ela aprender! Toquei fogo mesmo!"

De acordo com o depoimento da mãe à polícia, a agressão ocorreu na sexta-feira, quando a filha a teria atacado com chutes, puxões de cabelo e mordidas. Após o incidente, a mãe deixou a residência com sua filha mais nova, de 8 anos, e buscou abrigo com uma irmã na zona rural da cidade.

No dia seguinte, a adolescente teria incendiado a casa, que ficou completamente destruída. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas, e o proprietário do imóvel notificou a Polícia. Devido à agressividade da adolescente, foi necessária a sua detenção por meio de algemas.

A mãe também relatou à polícia que a adolescente é usuária de drogas e que a discórdia teve origem na oposição da mãe ao namoro da jovem.

Da redação com Metrópoles