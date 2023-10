Pix vai tomar funções do cartão de crédito, segundo Banco Central

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta quarta-feira (18) que o Pix terá a capacidade de assumir funções atualmente desempenhadas pelo cartão de crédito. Durante um evento de premiação da Band, Campos Neto mencionou as próximas atualizações previstas para o Pix, enfatizando a expansão das opções de pagamento programável. Ele explicou: "Temos novas adições ao Pix. Estamos olhando para a parte internacional e para os pagamentos programáveis. O Pix está adquirindo a capacidade de permitir que você faça um fluxo de pagamentos ao longo do tempo, uma função tradicionalmente associada ao cartão de crédito."

Foto: Marcello Casal/EBC

Essa declaração de Campos Neto ocorre em um momento em que o Banco Central está em discussões para restringir as altas taxas de juros no uso do rotativo do cartão de crédito, que atualmente chegam a 445,7% ao ano.

Atualmente, o Pix já oferece a opção de agendamento de pagamentos com base no dia escolhido pelo pagador. No entanto, ainda não é possível agendar pagamentos para horários específicos; eles são processados no início do dia selecionado.

O Banco Central planeja adicionar a funcionalidade de débito automático ao Pix em 2024, semelhante à capacidade que os bancos oferecem para pagamentos programáveis de contas recorrentes.

Campos Neto enfatizou que o Pix faz parte de um plano mais amplo que inclui competição, digitalização e maior tokenização no setor financeiro. Ele também mencionou o Open Finance, que permite a portabilidade de produtos financeiros em tempo real, e o Drex, a moeda digital emitida pelo Banco Central, como os próximos passos da agenda da instituição.

O presidente do BC acredita que a moeda digital desempenhará um papel fundamental na negociação e removerá os custos transacionais de contratos e registros, eventualmente interagindo de maneira eficaz com o Pix.

Campos Neto observou que, em quase três anos de existência, o Pix atingiu um recorde de aproximadamente 170 milhões de transações em um único dia. Ele espera que, no futuro, o volume de transações no Pix se assemelhe à população brasileira, que é de cerca de 200 milhões de pessoas.

Além disso, ele destacou que o Pix contribuiu para a bancarização no Brasil, com a abertura de aproximadamente 6 milhões de contas, desmistificando o temor inicial de que o serviço pudesse prejudicar os bancos. Campos Neto ressaltou que o Pix também aumentou a competitividade no setor financeiro, pois fornece uma plataforma homogênea para todos os participantes, reduzindo as barreiras de entrada.

Da Redação com Folhapress