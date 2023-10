Petrobras reduz preço da gasolina e aumenta o preço do diesel; preço começa a vigorar neste sábado

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (19) um novo reajuste no preço dos combustíveis vendidos para as distribuidoras, que passarão a vigorar a partir do próximo sábado (21). O preço médio de venda da gasolina sofrerá uma redução de R$ 0,12 por litro, chegando a R$ 2,81 por litro. Isso ocorre devido à combinação obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na composição da gasolina comercializada nos postos, resultando em uma parcela média da Petrobras de R$ 2,05 por litro nas bombas.

Foto: Reprodução Internet

Por outro lado, o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras aumentará em R$ 0,25 por litro, atingindo R$ 4,05 por litro. Essa mudança reflete a obrigatória mistura de 88% de diesel A e 12% de biodiesel na composição do diesel vendido nos postos, com a parcela média da Petrobras sendo de R$ 3,56 por litro nas bombas.

No acumulado do ano, os preços de venda da gasolina A e do diesel A para as distribuidoras apresentam uma redução de R$ 0,27 por litro na gasolina e de R$ 0,44 por litro no diesel.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, destacou a eficácia da estratégia comercial adotada pela empresa para se manter competitiva no mercado e evitar repasses de volatilidade para os consumidores. Ele também observou que, ao longo do ano, os preços dos produtos da Petrobras registraram quedas, mesmo com o aumento do valor do brent em comparação ao ano anterior, o que contrasta com o cenário de 2022.

A Petrobras explicou que os reajustes na gasolina e no diesel são resultado de movimentos distintos no mercado e na estratégia comercial da empresa. A gasolina sofreu redução de preço devido ao término do período de alta demanda global, maior disponibilidade e desvalorização do produto em relação ao petróleo. No caso do diesel, a demanda global permaneceu alta, com expectativas de aumento sazonal, o que valorizou o produto em relação ao petróleo. A empresa enfatizou sua intenção de evitar repassar a volatilidade do mercado internacional e das taxas de câmbio para os consumidores brasileiros, ao mesmo tempo em que mantém a competitividade de acordo com a legislação em vigor.

Da Redação com EBC