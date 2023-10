Nenhum apostador acerta os seis números da Mega-Sena, concurso 2.646, e o prêmio acumula para R$ 45 milhões

O concurso 2.646 da Mega-Sena aconteceu na noite de quinta-feira, 19 de outubro, em São Paulo. Nenhum jogador acertou os seis números sorteados, resultando em um prêmio acumulado de R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Números sorteados: 18 - 28 - 30 - 39 - 41 - 58.

Foto: Reprodução Internet

Para 5 acertos, houve 30 bilhetes premiados, com cada um ganhando R$ 100.459,57; para 4 acertos, 2.705 bilhetes foram premiados com R$ 1.591,64 cada. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado, dia 21.

Probabilidades: A probabilidade de ganhar em cada sorteio varia de acordo com o número de números escolhidos e o tipo de aposta realizada. Na aposta simples, com apenas seis números e custo de R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Para uma aposta com 15 números (o limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.

da Redação com G1