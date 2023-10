Shopee lista itens mais vendidos em cada estado do Brasil em 2023; confira

A chinesa Shopee divulgou uma curiosa lista com os produtos mais vendidos em cada Estado do país. Em Minas, o campeão de vendas foram os vestidos femininos. Mas em cada região do Brasil, de acordo com o clima e o perfil de hábito de consumo, itens “símbolo” se destacaram, como os cachecóis no Rio Grande do Sul, fazendo jus ao clima frio. Em São Paulo, os tapetes higiênicos para pets são os itens mais vendidos pelo terceiro período consecutivo.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Na análise do ano anterior, a categoria de moda também demonstrou ser uma das favoritas em diversos estados. O sapato social masculino - modelo oxford foi o destaque na Bahia e em Pernambuco, o mocassim masculino liderou em Alagoas, a bota preta feminina foi a preferida em Goiás, a calça jeans masculina se destacou em Minas Gerais.

A pesquisa foi feita com base nos produtos que tiveram vendas acima da média nacional entre abril e agosto de 2023.

Confira a lista dos itens mais vendidos na Shopee por região e Estado no Brasil:

SUL

- Paraná - Meia Masculina

- Santa Catarina - Mini Umidificador

- Rio Grande do Sul – Cachecol

SUDESTE

- São Paulo – Tapete Higiênico

- Rio de Janeiro – Bolsa de Ombro

- Espírito Santo - Sandália Tratorada

- Minas Gerais – Vestido Feminino

NORTE

- Acre – Rádio Comunicador

- Amapá – Smartphone

- Amazonas – Relógio Digital

- Pará - Microfone Profissional

- Rondônia – Drone

- Roraima - Smartphone

- Tocantins – Máscara de Mergulho

NORDESTE

- Alagoas – Par de Peso para Guidão

- Bahia - Sandália Saltinho

- Ceará - Relógio Digital

- Maranhão – Smartphone

- Paraíba - Par de Peso para Guidão

- Pernambuco – Cabo Recarregador de Bateria

- Piauí - Smartphone

- Rio Grande do Norte - Relógio Digital

- Sergipe - Relógio Digital

CENTRO-OESTE

- Distrito Federal - Protetor de Ouvido

- Goiás - Kit Pesca

- Mato Grosso - Drone

- Mato Grosso do Sul - Rádio Comunicador

Da redação com O Tempo