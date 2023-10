Juiz é assassinado em Pernambuco após ter carro cercado por criminosos

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou nesta sexta-feira, dia 20, os primeiros detalhes da investigação do assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O crime ocorreu na noite do dia 19, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.

De acordo com a delegada Euricélia Nogueira, que estava de plantão na Força-Tarefa de Homicídios quando a Polícia Civil foi acionada, os agentes se dirigiram ao local logo após o incidente para conduzir a perícia na cena do crime.

"A gente verificou as mãos, as costas, abdômen e nós encontramos apenas um disparo na cabeça, mas isso não significa que não possa ser encontrado outro disparo”, afirmou a delegada.

Mesmo que as testemunhas ainda não tenham prestado depoimentos oficiais, a delegada afirmou ter tido conversas informais com os familiares do juiz. Segundo eles, o magistrado mantinha uma rotina tranquila e costumava caminhar diariamente na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, também na região metropolitana do Recife.

Segundo os parentes, o juiz não possuía um carro à prova de balas e costumava andar com as janelas abertas.

"A perícia realizada no local não identificou nenhuma marca de tiro no veículo. Não houve subtração de bens que ele costumava andar, mas ainda não se sabe se algo foi levado. No local foi encontrado o celular da vítima, uma toalha e uma garrafa d’água. Segundo familiares, eram os bens que ele costumava andar", relatou a delegada.

Imagens das câmeras de segurança próximas ao local do crime, que ficava a cerca de 300 metros da casa do juiz, foram coletadas. Os circuitos de vigilância e os resultados da perícia serão entregues ao delegado Roberto Ferreira, responsável pela investigação na 12ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

“Saímos procurando câmeras de vigilância no local para a gente entender a dinâmica do que aconteceu ali naquela ocorrência. [...] As imagens já estão sendo coletadas, [algumas] já foram providenciadas ontem ainda e hoje pela amanhã também. Todas as imagens dali, de rota de fuga, estão sendo coletadas", disse Euricélia Nogueira.

Até o momento, o delegado Roberto Ferreira, que liderará a investigação, afirmou que nenhuma linha de apuração está descartada.

“Nós daremos início a investigação de seguimento, ou seja, a intimação de testemunhas, familiares e a análise de provas técnicas. Após a coleta de todos esses dados, nós poderemos levantar alguma linha de investigação. Nesse momento, é prematuro que a gente feche qualquer tipo de hipótese. Nós iremos avaliar todas as linhas de investigação”, afirmou o delegado.

O juiz Paulo Torres Pereira da Silva foi morto a tiros em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, enquanto dirigia seu próprio veículo. Ele foi cercado por criminosos que abriram fogo contra o carro e fugiram da cena. Segundo as investigações, o crime ocorreu por volta das 20h, na Rua Maria Digna Gameiro, aproximadamente 300 metros de sua residência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o juiz já estava sem vida quando os paramédicos chegaram.

Paulo Torres Pereira da Silva tinha 69 anos;

Ele era juiz há quase 34 anos;

O magistrado atuava na 21ª Vara Cível do Recife;

Já julgou casos como desembargador substituto no TJPE;

Também colaborou com a Justiça Eleitoral no julgamento de processos contra propaganda irregular.

