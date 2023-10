As mensagens de voz do WhatsApp vão acabar? Entenda a novidade do app

Você consegue imaginar o que seria a sua rotina sem o WhatsApp? Muita gente hoje em dia não iria nem trabalhar se não fosse pelo aplicativo, que é fundamental na hora de trocar mensagens. Tanto profissional, quanto pessoalmente, esse app ganhou muito espaço.

Foto: Reprodução Internet

É justamente por isso que chama tanta a atenção quando uma mudança é divulgada. E uma novidade pode realmente mudar muito a forma com que muita gente se comunica pelo Whats. Saiba exatamente o que já está disponível para alguns aparelhos, mas deve espalhar para todos dentro de pouquíssimo tempo. Fique ligado!

Voz no WhatsApp

É verdade que as mensagens de voz do WhatsApp vão acabar?

Vamos começar com essa afirmação que começou a aparecer nas redes sociais e em alguns portais nos últimos dias.

Afinal de contas, é verdade que as mensagens de áudio do WhatsApp vão ter fim? E a resposta simples e curta é: não!

Mas é necessário atenção porque elas realmente podem passar por uma mudança que vai fazer muita diferença.

Uma nova atualização que já está em fase de testes no Brasil em vários aparelhos pode começar a valer “para sempre”.

É uma mudança nas mensagens de voz do Whats que poderão mudar a forma como a maioria dos usuários envia esse tipo de conteúdo.

Mensagens de voz com visualização única no WhatsApp

Sabe aquelas fotos que você pode mandar para uma visualização única pelo Instagram ou WhatsApp?

Pois é, esse pode ser o futuro também dos áudios dentro do conversador. Essa funcionalidade inédita de enviar mensagens de voz com visualização única está sendo testada.

Brasileiros que possuem o WhatsApp Beta, a versão de testes do aplicativo, já estão usando. Ainda não são todos, mas quem está com as últimas versões está conseguindo usar esse tipo de recurso "bomba".

Esse é o apelido que ganha esse tipo de conteúdo já que ele se “autodestrói” depois que o outro usuário escuta.

Como vai funcionar a mensagem de voz única do WhatsApp?

Por fim, os primeiros relatos sobre o uso desse novo recurso já começaram a aparecer. Muita gente já afirma que consegue “segurar o botão de áudio” (como todos já podem fazer) e depois clicar em um botão com um número '1'.

Depois de fazer isso, o áudio fica disponível uma única vez para todos. É isso mesmo! Nem quem enviou o áudio que desaparece no WhatsApp poderá ouvir ele novamente.

Esse é um mecanismo pensado para quem quer compartilhar conteúdos "sensíveis". Por exemplo, se você quer enviar uma senha para alguém ou o endereço de onde você está.

Também é uma forma de acabar com as famosas "fofocas" que muitas vezes se espalham, não é? Quem nunca recebeu um áudio de alguém que não era para ter sido espalhado por aí?

Por isso é aguardar já que as mensagens de áudio únicas podem chegar, em breve, para todos os aparelhos.

Da Redação com Pronatec