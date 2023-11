Acidente de avião de pequeno porte causa a morte de 12 pessoas no Norte

Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades do Aeroporto de Rio Branco, no Acre, pouco após decolar na manhã de domingo, 29 de outubro. De acordo com informações do governo estadual, os 12 ocupantes da aeronave não sobreviveram.

Foto: Reprodução Internet

O trágico incidente ocorreu por volta das 6h30, quando o avião, registrado sob a ART Táxi Aéreo, estava a caminho de Envira, município no estado do Amazonas. A bordo estavam o piloto, o co-piloto, nove passageiros adultos e um bebê.

O Corpo de Bombeiros, estacionado no aeroporto, foi imediatamente mobilizado pelo Centro de Operações Aéreas (Ciopaer) para mitigar os danos causados pelo acidente e realizar o resgate dos corpos das vítimas. Além disso, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), veículos da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer também compareceram ao local.

Veja quem são as vítimas

Entre as vítimas, quatro eram de Envira e seis de Eirunepé. A empresa aérea é de Manaus e fazia voos regulares todas as quintas-feiras para aquela região e retornava para Manaus aos domingos. A capital do Amazonas era o destino final.

Estão na lista dos passageiros que morreram: Cláudio Mortari (piloto), Cleiton (copiloto), Ana Paula Melo e sua filha Clara Maria Monteiro (de 1 ano e 7 meses), José Marcos Epifânio, Edineia de Lima, Jamilo Maciel, Antônio Epifânio, Raimundo Nonato Melo, Alexsander Bezerra, Antônia Elizângela e Francisco.

Da Redação com CNN