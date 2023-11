Dia de Finados: compreendendo a origem e as celebrações em torno desta data

O feriado de Finados é observado nesta quarta-feira (2) no Brasil e em diversos outros países. Esta data evoca sentimentos de luto, saudade e homenagens aos falecidos. Além disso, carrega consigo vários aspectos religiosos e culturais que têm diferentes manifestações ao redor do mundo.

Essa data comemorativa possui raízes antigas no calendário católico, conforme esclarece a antropóloga e bacharel em Direito Mirella Braga, que também é professora de Direito e Serviço Social na Unipê.

"De acordo com um artigo publicado em 2010 pela antropóloga Misia Reesink, o Dia de Finados remonta ao início do século 11, quando a Igreja Católica o estabeleceu como o dia em que a Igreja Militante, ou seja, os católicos vivos, recorda e intercede pela Igreja Penitente, que são as almas que ainda não foram completamente redimidas," explica a professora.

Quanto à origem das celebrações, a antropóloga relata que a festa foi instituída pelo abade Odilon, de Cluny, na França, por volta de 1030, e rapidamente se espalhou por todo o mundo católico como um tributo aos seus falecidos.

"O Dia de Finados tornou-se uma ocasião especial dedicada à memória daqueles que partiram, e cabe aos vivos a responsabilidade de renovar, ano após ano, os laços com seus entes queridos ao visitar os cemitérios, prestar homenagens nos túmulos (uma forte tradição católica) e participar de uma missa para 'encomendar' a alma dos falecidos," acrescenta Mirella Braga.

Celebrações em todo o mundo O Dia de Finados é uma celebração universal, mas suas características variam de acordo com o contexto cultural em que o grupo ou indivíduo está inserido, como menciona a professora.

"É um momento para lembrar amigos, parentes ou pessoas do convívio que já se foram. Uma diferença notável pode ser observada ao comparar, por exemplo, as festividades mexicanas com as brasileiras. No filme mexicano 'A Vida É Uma Festa' (2017), os mexicanos celebram o Dia dos Mortos de maneira festiva e colorida," afirma.

No filme, é possível notar que os mexicanos, ao contrário dos brasileiros, homenageiam os falecidos com flores, retratos das pessoas que se foram e pequenas oferendas com velas, além de exibirem caveiras pintadas em cores vívidas. No México, essa data é conhecida como "Dia de Los Muertos". "Também é parte do ritual dos mexicanos ouvir músicas que evocam a memória de seus entes queridos," acrescenta a professora.

A mescla entre as tradições cristãs e as culturas pré-colombianas, que existiam na América antes da chegada dos europeus, acrescentou novos rituais ao Dia de Finados. Em alguns lugares, o Dia dos Mortos se tornou uma expressão cultural muito importante e até uma atração turística.

